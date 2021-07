Brawn nem fogja erőltetni, de eladni sem az F1-es sprintversenyeket

A hétvégi Brit Nagydíjon tartják majd az F1 történetének első szombati sprintversenyét, amelyre az FIA elnöke, Jean Todt miatt hivatalosan nem szabad versenyként hivatkozni, ezért is lett a szombati 100km-es futam hivatalos neve sprintkvalifikáció.

A vasárnapi rajtrácsot eldöntő 17 körös futam az F1 vezetősége szerint képes lesz arra, hogy még izgalmasabbá tegye a Forma-1-es versenyhétvégéket, és terveik szerint 2022-ben már akár 6 hétvégén is használhatnák a különleges formátumot.

Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója azonban tisztában van azzal, hogy a sport „tradicionális” szurkolóinak nem feltétlenül fog bejönni az új formátum, és elmondása szerint amennyiben a többségnek nem jön majd be a szombati sprintfutam, nem is fogják ráerőltetni azt a rajongókra.

„Nem fogjuk senkire ráerőltetni ezt a formátumot, ha egyértelműen kudarcot vall” – nyilatkozta Brawn. „Ha nem tudjuk megmozgatni a nézőinket, nem látjuk az előnyeit a másságának, akkor természetesen nem fogjuk kezdeményezni annak megtartását.”

„Szerintem nagyszerű, hogy csak 3 versenyre vezettük be, nem pedig az egész szezonra. Az F1 korábban mindig szenvedett attól, hogy akármilyen változtatást próbált ki, elméletben az egész szezonra kötelezővé tette azokat.”

„Mindenki emlékszik még a kiesős időmérőkkel kapcsolatos fiaskóra (2016), amelyet szerencsére ki is javítottunk a szezon elején. Sokan mondták a bevezetését megelőzően, hogy katasztrofális kimenetele lesz, ami végül be is bizonyosodott.”

„Ezért korlátoztuk 3 hétvégére ezt a formátumot, és ha nem jön be, nem olyan reakciók érkeznek, mint amilyenekre számítottunk, akkor feltesszük a kezünket, és elismerjük majd, hogy hibáztunk.”

Amennyiben azonban sikeres lesz a formátum, a kérdés az, hogy melyik pályákon lehet sikeresen megrendezni a szombati sprintkvalifikációkat. Brawn azonban kijelentette, hogy sportszakmai, nem pedig pénzügyi szempontok alapján döntenek majd.

„Van két tábor, akik a versenyzést, illetve a pénzügyi területet tartják fontosnak, szóval Stefano (Domenicali), valamint én, és még egy vagy két ember fogunk dönteni arról, kik rendezhetik az ilyen hétvégéket, és ebbe persze a csapatok is beleszólhatnak majd. Remélem profitálhatunk az összes ilyen hétvégéből, és akkor a csapatok is nagyobb kedvvel vennének támogatnák ezeket a versenyeket.”

„Ettől függetlenül nem annak adjuk majd a rendezés jogát, aki a legtöbbet fizeti, mert sikeres versenyt kell tartanunk. Ha olyan pályákra mennénk, ahol ez nem működne (a pálya karakterisztikái miatt), akkor tudjuk, hogy rövidéletű lesz ez a kezdeményezés.”

„Szerintem olyan pályákat kell majd választanunk, ahol demonstrálni tudjuk ennek a formátumnak az izgalmait és sikereit.”