Brown: „Kritikus fontosságú”, hogy a költségsapkát a technikai szabályokhoz hasonlóan kezeljék

Az FIA az utóbbi időszakban véglegesíti az F1-es csapatok tavalyi pénzügyeire vonatkozó ellenőrzését, és azt vizsgálja, hogy mindenki befért-e a 145 millió dolláros limit alá. A Szingapúri Nagydíj hétvégéjén szárnyra kapott azonban a hír, hogy két istállónak ez nem sikerült.

A Red Bull és az Aston Martin keveredett gyanúba, de egyelőre mindketten határozottan cáfolták, hogy szabályt sértettek volna. Az FIA-nak egyébként szerdán kellett volna kiadnia a megfelelési tanúsítványokat, de bejelentették, hogy erre csak jövő hét hétfőn kerítenek sort.

Még több F1 hír: Russell vezetésével Mercedes 1-2 a tesztjellegű második szuzukai edzésen

A Bathurstben tartózkodó Brown eközben arról beszélt, hogy nem biztos abban, a szövetség miért napolta el a tanúsítványok kiadását, azt viszont egyértelművé tette, hogy szabálysértés esetén szigorúan kell eljárniuk.

„Én sem tudok többet, mint mások. A tanúsítványokat szerdán kellett volna kiadni, erre azonban nem került sor, ami azt jelenti, hogy valamilyen okból még nincsenek készen. A spekulációk alapján azt lehet sejteni, hogy egy vagy két csapat nem felelt meg az előírásoknak. Persze nem tudom, hogy valóban így történt-e.”

„A költségvetési limit kritikus fontosságú, ezért biztosítanunk kell, hogy be is tartják azt, ha pedig valaki megszegte, akkor megfelelő büntetéseket, nemcsak pénzügyit, de a sportra és technikai oldalra vonatkozót is be kell iktatni.”

„Ha a technika vagy a sport terén szegsz szabályt, akkor jön a szankció, és ennek a pénzügyi oldalon is ugyanígy kell lennie. Mert ha valaki túlköltekezett, akkor azzal jogosulatlan előnyhöz jutott a pályán, emiatt pedig ezt határozottan és gyorsan kell kezelni” – fogalmazott egyértelműen Brown.

Egyelőre persze nem tudni, valóban történt-e szabálysértés, és ha igen, mekkora mértékű. Ez alapján ugyanis eltérő büntetési tételeket kaphatnak a csapatok. A múlt hétvégén még azt pletykálták, hogy a Red Bull jelentősebben, akár öt százaléknál is komolyabban átléphette a limitet, amiért papíron már jelentős büntetésnek kéne járnia.

A szuzukai hétvége előtt a Sky riporterei azonban már arról számoltak be, hogy tudomásuk szerint sem a bikások, sem az Aston Martin nem vétett súlyosan az előírásokkal szemben, ezért nem is várható nagy büntetésáradat. Hogy végül mi lesz igaz ebből az egész ügyből, az remélhetőleg jövő hét hétfőn tényleg kiderül.

Gasly szerint lényegében semmi sem változott a Red Bull és a Honda kapcsolatában a kivonulás óta