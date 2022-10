Bottas „élvezte”, hogy maga mögött tarthatta Russellt Szingapúrban

Russell egy igazán nehéz versenyt teljesített múlt hétvégén, de már az időmérőn gondjai akadtak, majd a futamot csak a bokszból kezdhette meg, később pedig több ütközése is volt a mezőny különböző tagjaival.

Komolyabb incidens ugyan nem lett belőle, de a futam egy pontján éppen azt a pilótát üldözte, kinek helyére beült az idei évben a Mercedesnél, és a 7-es kanyarban meg is próbálta maga mögé utasítani ellenfelét, az ideális ív melletti rész azonban még mindig túl vizes volt, ezért Russell elment egyenesen a bukótérbe, miközben enyhén nekikoccant Bottasnak.

A páros egyébként 2021-ben Imolában egyszer már komolyabban is összetalálkozott, annak pedig egy csúnya baleset, valamint kisebb veszekedés lett a vége. Most szerencsére ilyenről nem volt szó, a finn pedig nem is érzi úgy, hogy kollégája túllőtt volna a célon.

„Szerintem egyszerű versenyhelyzet volt. Elkötelezte magát az előzés mellett, de még túl vizes volt az ív mellett, ezért blokkolta a kerekeit. Az autóm nem sérült meg, de ha mondjuk más szögből ütköztünk volna, akkor elveszthettem volna az első szárnyam vagy a kerekem, szóval örülök, hogy nem lett gond.”

„Ettől függetlenül nyilván élveztem a védekezést, és hogy magam mögött tudtam tartani.” A pontszerzés azonban ettől függetlenül sem jött össze Bottasnak, miközben csapattársa már a futam első részében kiesett, így pedig az Alfa Romeót 15 pontra közelítette meg az Aston Martin a bajnokságban.

„Mindig csalódást keltő üres kézzel távozni, miközben voltak lehetőségek. Ettől függetlenül nem vétettünk hibákat, a helyes döntéseket hoztuk, de balszerencsénk volt azzal, hogy a Safety Car egy körrel azután jött be, hogy mi kereket cseréltünk, így mások sokat nyertek vele. Egy jobb időmérővel viszont szinte biztosan pontot szereztünk volna.”

Az Alfa Romeo most Japánba egy új első szárnyat hozott. A csapat egyébként az utóbbi nyolc futamon csak egyetlen pontot szerzett, Bottas pedig Kanada óta nem végzett a legjobb tízben. „Remélhetőleg a szárny révén kicsivel több leszorítóerőnk lesz, ami segíteni fog a nagy sebességű kanyarokban, ami eddig némileg hiányzott. Ha ezen a pályán beválik, akkor látni fogjuk a hatását.”

