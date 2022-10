Semmi sem változott a Red Bull és a Honda között „némi papírmunkát” leszámítva

A Honda a tavalyi évben meglepetésre jelentette be, hogy a szezon végén távoznak a királykategóriából, mindezt azonban egy remek eredménnyel tették, hiszen Max Verstappen révén a Red Bull bajnok lett, ami egyben a Honda sikerét is jelentette.

A nagy kilépésből végül a valóságban nem igazán lett semmi, hiszen a gyártó azóta is szorosan együttműködik a bikásokkal, akik időközben létrehozták saját motorrészlegüket, hogy idővel akár teljesen önállóan is gyárthassanak F1-es erőforrásokat.

Még több F1 hír: Leclerc: Szuzuka hasonlít Spához, a Red Bull pokolian erős lesz

A helyzet azonban jelenleg is az, hogy a Honda gyártja a motorokat a Red Bull és az AlphaTauri autóiba, és miközben az eredeti megállapodás szerint ez csak idén lett volna így, korábban a felek bejelentették, hogy egészen 2025 végéig biztosan folytatódik az együttműködésük.

A Japán Nagydíj előtti napon pedig arra is fény derült, hogy most már a Honda logói is visszakerülnek az autókra, miközben a Honda versenyzői részlegét képviselő HRC-felirat szintén megmarad.

Gasly számára mindez pedig teljesen érthető is, ugyanis az ő szemében a Honda valójában el sem ment. „Éppen erről van szó. Én személy szerint így érzem. Én továbbra is ugyanazon mérnökökkel dolgozom, továbbra is kapcsolatban állok a hondás srácokkal” – nyilatkozta a francia Japánban.

„Tudom, hogy a munka nagyjából megoszlik a Red Bull és a Honda között, amikor azonban a motorról van szó, azt továbbra is Hondaként emlegetjük. Szóval számunkra is igazából olyan, mintha semmi sem változott volna, kivéve talán némi papírmunkát.”

Az ugyanakkor még nem világos, mihez kezd a Honda 2026-tól, amikor megérkeznek az F1-be az új motorszabályok. „Én csak örülök annak, hogy visszajönnek és 100 százalékban elkötelezik magukat, és ezt meg is mutatják, mert érzésem szerint ők nagyon elhivatottak.”

„Sok éve dolgozom már velük. Tudom, mennyire hatékonyak, és amikor igazán akarnak valamit, meg is csinálják. Szerintem igazán jó látni, hogy ily módon kötelezik el magukat a Forma–1 mellett.”

Alonso teljes mértékben bízik az FIA-ban