Brit sajtó: Hamilton napokon belül aláír, ennyit fog keresni!

Pénteken jelentették be, hogy Sergio Perez érkezik Max Verstappen mellé a Red Bull csapatához, Alex Albon viszont marad az istálló kötelékében, és a teszt- és tartalékpilótai szerepkört kapja meg a kétszeres dobogós.

Ennek következtében már csak egy hely maradt a 2021-es Forma-1-es rajtrácson: a Mercedes továbbra sem jelentette be, hogy ki lesz Valtteri Bottas csapattársa jövőre, viszont a nemzetközi sajtó arra számít, hogy nem történik óriási felfordulás, és Hamilton aláír.

A brit The Sun pedig arról számolt be, hogy Hamilton évi 40 millió fontot, vagyis átszámítva 44 millió eurót fog keresni az új szerződése aláírásával, amelyet napokon belül alá is fog írni.

Ha hihetünk a Business Book GP-nek, akkor ez kevesebb, mint amennyit idén keresett, ugyanis szerintük 2020-ban 47 millió euró volt Hamilton fizetése, ezzel ő volt a legtöbbet kereső F1-es pilóta Sebastian Vettel (35 millió) és Daniel Ricciardo (20 millió) előtt.

