Bottas szerint a Mercedesnek is vannak ötletei Monzára

A Ferrari a Belga Nagydíjon bebizonyította, hogy továbbra is uralja a hosszú egyenesekkel tarkított pályákat, amelyeken kijön az olaszok motorjának jelentős erőbeli fölénye. Ugyan Lewis Hamilton a hajrában kihasználta a Mercedes jobb gumikezelését, de így is csak beérni tudta Charles Leclerc-t, aki pályafutása első sikerét aratta Spában. A belga versenyt a hétvégén a monzai követi, amely amellett, hogy a Ferrari hazai pályája, ráadásul még jobban meghatározzák az egyenesek.

Valtteri Bottas tisztában van vele, hogy még talán a belgiuminál is nagyobb kihívást jelenthet a Ferrari legyőzése Monzában, ám a finn szerint a Mercedes is mindent beleadott, hogy a lehető legjobb csomaggal érkezzenek az Olasz Nagydíjra. A Ferrarinál már látszik, hogy a beállításokkal még tovább igyekeznek növelni fölényüket az egyenesekben, de a Mercedes is tisztában van a dolgával.

"Mi is egy kicsit kisebb leszorítóerővel és ellenállással fogunk menni. De az erősségünk továbbra is a kanyarok, és a gyenge pontunk pedig az egyenesek. De mindent igyekeztünk a jelenlegi csomagunkkal maximalizálni. Természetesen nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre Spa után, de itt már az autónak kevesebb lesz az ellenállása, és ezzel együtt nagyobb az egyenesekben mért sebessége. Aztán majd meglátjuk" - mondta csütörtökön Bottas.

A Mercedes és a Ferrari nagyon különböző felfogás szerint kezdte meg az idei autó fejlesztését, és ez eddig a Mercedest igazolta. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a németek teljesen tisztában lennének azzal, hogy a Ferrari hogyan tud ennyivel gyorsabb lenni az egyenesekben.

"Nem, ezt még nem sikerült megérteni. Nyilván néhány dolgot jobban csináltak ebből a szempontból. Elég nagy a differencia a teljesítmények között, és különösen egy körön, vagyis az időmérőkön. Ez motorerőbeli különbség, de kell ott lenni valami ellenállásbeli előnynek is. Mi gyorsabbak vagyunk a kanyarokban, de lassabbak az egyenesekben, ez valaminek a kombinációja, de pontosan nem tudjuk" - ismerte el a finn.

