Bottas nyitott az élen, Hülkenberg sokat adott Strollnak

A lámpák pontban délben váltottak zöldre, rögtön megindultak a pilóták az installációs körökre, kicsit bemelegítették az autót. Az első percekben meglehetősen csendesen csobogtak az események, voltak percek, amikor üres volt a pálya.

Természetesen a nap témáját a Racing Point szolgáltatja, ugyanis a stewardok döntést hoztak a fékvezetékekkel kapcsolatos ügyükben, melyben végül nem találták úgy, hogy technikai szabályokat sértettek volna, viszont sportszabályokat igen, ezért 15 pont levonásával és 400 ezer eurós bírsággal sújtották őket.

Az első nagyobb pulzusemelő eseményt Kimi Räikkönen szolgáltatta, aki meglátogatta a füvet a szabadedzés 16. percében. Szépen elkezdtek a körök is szállingózni, és egyre jobban javítottak az idejükön a csapatok.

Egyre többen tették fel a lágy kerekeket, és a köridők is ennek megfelelően javulásnak indult. Előbb Sebastian Vettel, majd Charles Leclerc ment be 1:28 alá, aztán egyre többen, például a Sergio Perez pozitív koronavírus-tesztje miatt ismételten beugró Nico Hülkenberg is.

Fél óra után a két Mercedes is megvillantotta, hogy miért voltak olyannyira dominánsak az elmúlt négy futamon, előbb Bottas vette át a vezetést, majd egy percen belül Hamilton, ráadásul 1:27 alatt köridővel. A hozzájuk legközelebb álló Max Verstapennek ugyanakkor még ekkor nem volt körideje, egész nyugodtak voltak a Red Bull garázsában.

Következő nagyobb adrenalint termelő esemény egy AlphaTauri és egy Racing Point között történt, némi félrekommunikáció miatt ugyanis Daniil Kvyat és Lance Stroll konkrétan majdnem egymásba mentek. A baleset végül nem történt meg, de nem sokon múlt.

Kiemelendő még, hogy az első szabadedzésre lehetőséget kapott a tavaly Williamsnél versenyző, korábbi futamgyőztes Robert Kubica is, méghozzá az Alfa Romeo színeiben. Kubica lehetőségéért cserébe Antonio Giovinazzi pihent az első tréning ideje alatt.

Közel egy óra elteltével válaszolt Valtteri Bottas csapattársa idejére, 1:26.166-ot autózott, letaszítva Hamiltont az élről. Grosjean közben újra meglepetést akart okozna, és egy 1:28 alatt idővel az ötödik helyre jött fel a Haas-Ferrarival.

Egyre javultak az idők, Nico Hülkenberg például szintén bement 1:27 alá, ideiglenesen átvéve ezzel a harmadik helyet Leclerctől. Nem sokáig élvezhette a virtuális tréning-dobogót, ugyanis Verstappen csak kimerészkedett egy mért körre, és 1:26.893-t autózott, mellyel a harmadik helyre jött be.

Alexander Albon továbbra sem találja igazán a Red Bullt, az edzés során meglehetősen gyakran panaszkodott az autóra. Egyszer majdnem el is dobta az autót a pálya középső szektorában, ahol egyébként alulkormányzottságra is panaszkodott.

Az edzés utolsó fél órája relatíve csendesen telt el, senki sem hajtotta túl az autóját. A McLarenek esetében merült fel problémaként, hogy nagyon szétgyilkolták a gumikat, rossz volt nézni a futófelületet az általuk használt Pirelliken. Ezen felül többen próbálkoztak, de nem igazán tudott jelentősebbet senki javítani.

Az edzést végül tehát a Bottas nyerte, Hamilton és Verstappen előtt. A negyedik helyen Nico Hülkenberg végzett, az ötödiken pedig Charles Leclerc, akik egy másodpercen belül voltak Bottas idejéhez képest. A top tízbe végül Albon, Vettel, Stroll, Kvyat és Esteban Ocon tudott bejönni.

