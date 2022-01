Bottas nem vett részt csapattársa kiválasztásában – „Bízom Vasseurben”

Az elég egyértelmű, hogy Bottas lesz majd a húzóember a svájci gárdánál, de minden bizonnyal segíteni is szeretne majd márkatársának, hogy együtt még hamarabb tudják előrébb vinni a csapatot.

Csou tavaly a harmadik helyen végzett az F2-ben, idén pedig ő lesz az egyetlen pilóta a királykategória mezőnyében, aki valódi újoncnak számít. Ez pedig minden bizonnyal meg is fogja majd nehezíteni a dolgát az első hónapokban, bár a teljesen új szabályok némileg még kedvezhetnek is neki.

Az pedig elég valószínű, hogy az Alfa részben el is várja majd Bottastól, hogy amolyan mentorként is segítse fiatal csapattársát. Ezt egyébként maga a tízszeres futamgyőztes is megerősítette az olasz FormulaPassionnek.

„Természetesen megpróbálok majd neki segíteni. Csapatként kell dolgoznunk. Remélem, hogy sok jó eredményt és pontot szerezhetünk majd közösen.” Még tavaly szeptemberben dőlt el, hogy Bottas megy a visszavonuló Kimi Räikkönen helyére, de jó ideig nem lehetett még tudni, kié lesz majd a másik autó.

Végül hosszas találgatások után, de nem túl nagy meglepetésre Csou lett a befutó. A döntésről maga a finn versenyző is tudott már előzetesen, bár azt kihangsúlyozta, hogy neki nem volt beleszólása az ügybe.

„Én bízom Frederic Vasseurben, ő pedig tudja, mi a legjobb a csapat szempontjából, tehát nem is játszottam aktív szerepet a másik pilóta kiválasztásában” – ismerte el Bottas, aki most merőben eltérő helyzettel néz majd szembe, mint amit a Mercedesnél megszokott.

