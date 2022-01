Mazepin: a „nehéz idők” ellenére is semleges a kapcsolatom Schumacherrel

Ugyan az amerikai istállónak tavaly nem igazán volt miért harcolnia, ettől függetlenül az F2-ből felkerült két újoncuk így is sokszor megtalálta egymást a pályán, aminek nem egyszer kisebb-nagyobb bonyodalom lett a vége.

A Motorsport.com/Autosportnak adott exkluzív interjú során az orosz versenyző felfedte, hogy voltak nehézségeik Schumacherrel, de a munkakapcsolatuk azóta már normalizálódott, mivel „azt teszik, ami helyes a csapat szempontjából”.

Megkérdezték Mazepint, hogy a közte és a csapattársa közötti feszültséget inkább csak a rajongók és a média fújta-e fel. „Nem mondanám, hogy felfújták volna. Szerintem tényleg voltak nehéz idők, amikor ő rólam tanult, én pedig róla.”

„Akárhányszor kimegyek a pályára, én akarok lenni a jobb, és ez nem is változott. Igazából ez így is fog maradni, amíg el nem hagyom ezt a közeget és szögre nem akasztom a sisakom. Most már azonban semleges a kapcsolatunk, melyben nincsenek kilengések. Csak így lehet jó eredményeket elérni ebben a sportban.”

Azt ugyan Mazepin továbbra is elismeri, hogy ő és Schumacher nem feltétlenül barátok, mégis tudja, hogy mindkettejüknek azért kell dolgozni, hogy az istálló előrébb léphessen, valamint azért, hogy csökkentsék a pályán tapasztalható nézeteltéréseiket.

„Én futamokat akarok nyerni. Tudom, hogy ez a belátható jövőn belül valószínűleg nem fog bekövetkezni, de ettől még a lehető legjobb autót kell biztosítanod magadnak, amelyet a leggyorsabb beállításokkal vértezel fel. Ehhez pedig két ember kell.”

„Biztos vagyok, hogy Micknek is ugyanilyen gondolatai, ambíciói és céljai vannak, tehát megtesszük, amit kell a csapat számára. Nem mellesleg úgy gondolom, a garázs mindkét oldala megpróbál olykor még többet is beleadni a célok elérése érdekében.”

„Persze, ha a csapattársad ellen mész, akkor kicsikét jobban vissza kell fognod magad, mert az F1-ben általában elég kritikusak, ha két márkatárs között történik valami. A nap végén viszont itt vagyunk Nyikita Mazepinért Oroszországból, a másik oldal pedig ott van ezért és azért abból az országból.”

„Én a saját életemet élem, és azt akarom a lehető legjobbá tenni, miközben annyi trófeát gyűjtök az F1-ből vagy bármely más sorozatból, amennyit csak tudok, még mielőtt másra adnám a fejem. Szóval csapatjátékos vagyok, de engedni sosem akarok” – zárta gondolatát Mazepin.

