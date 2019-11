Bottas is felkapta a fejét a nagyon erős Hondára

2021-től egy teljesen új szabályrendszer valósul meg a Forma-1-ben, de lehetséges, hogy közvetlen ezelőtt 2020-ban az utóbbi évek legizgalmasabb szezonját fogjuk látni. A Mercedes, a Ferrari és a Red Bull ismét igen közel van egymáshoz. A „bikák” legutóbb a Brazil Nagydíj időmérő edzését húzták be egy magabiztos teljesítmény végén.

A Mercedes pedig mintha kicsit visszaesett volna, de a németek is ott vannak a tűz közelében. Sokan azt sejtik, hogy a Honda erős teljesítménye mögött a megközelítőleg 800 méteres tengerszint feletti magasság áll, ami kevesebb oxigént jelent a motorok számára, és egyúttal nagyobb kihívást is a turbók, valamint az MGU-H szempontjából.

„Ha megnézzük, láthatjuk, hogy a nyári szünet óta a dolgok nagyon közel állnak egymáshoz, és az időmérőkön a három top-csapat hasonló időket fut. Ez pedig igazán izgalmas futamokat eredményez a három nagy között, akik a győzelemért, valamint a dobogóért küzdenek. Összességében ez az, amit szeretünk, és akarunk. Szeretjük a jó versenyeket. Mindenki arra törekszik, hogy nyerjen, akárcsak mi, de nem látok okot arra, hogy miért ne lehetne a következő egy nagyon izgalmas szezon.” - mondta Valtteri Bottas a brazil időmérőt követően.

A Mercedes finn versenyzője kitért a Red Bull-Honda erejére is, mely ismét meghatározónak tűnik. Sokan azt sejtik, hogy ennek a magaslati értékekhez van köze, mint azt láthattuk Mexikóban is, ahol Max Verstappen szintén rettentően gyors tudott lenni, bár ezt különböző okok, hibák miatt nem tudta győzelemre váltani.

„Igen, időként erősek voltak. Mexikóban is azok voltak. Mint már korábban mondtam, a magasságok hatással vannak a motorokra, és a turbónak elég hatékonynak kell lennie, szóval tudom, hogy megtettek pár jó lépést előre ezen a területen. Tudtuk, hogy ezen a pályán is erősek lehetnek, de szerintem a közvetlen veszteségek nagyobbak voltak, mint amire számíthattunk, szóval mondhatnánk azt, hogy kissé meglepettek vagyunk, de tény, egyértelmű fejlődést értek el. Úgy tűnik, hogy maga a kasztni is rendben van, így biztos vagyok benne, hogy a futamon is erősek lesznek.”