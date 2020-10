Binotto: a Ferrarinak „teljesen új” motorja lesz 2021-ben

A maranellóiak 2019-ben még a futamgyőzelemre is esélyes autóval rendelkeztek, idén azonban már a pontszerzésért is kemény küzdelmet kell vívniuk. Ez a hátralépés részben annak az eredménye, hogy az FIA-val kötöttek egy privát megállapodást, mely miatt kevésbé erős motorral kell versenyezniük, miközben az autó aerodinamikája sem túl acélos.

A technikai szabályok ugyan szinte semmit sem változnak jövőre, a Ferrari vezetője elmagyarázta, hogy ettől függetlenül az aerodinamikán és az erőforráson is dolgoznak, hogy elkerüljék az idei gyenge eredmények megismétlődését.

„Először is, a motorunk teljesen új lesz. Már a tesztpadon futtatjuk azt. Az aerodinamika terén is lesznek szabályváltozások, főleg az autó hátsó részénél. A csapat nagyon is egységes. Mindenki keményen dolgozik, hogy elérhessük a kitűzött célokat.”

„Fontos, hogy megértsük a problémáinkat. Hoztunk pár elemet a Nürburgringre, hogy megértsük, a megfelelő irányba haladunk-e a 2021-es autó fejlesztésével.” Nagy szükségük is lett volna ennek fényében a pályán töltött időre, így bánhatják, hogy az egész pénteki nap ment a kukába.

Ugyan azt nehéz elképzelni, hogy az olaszok képesek lennének visszahozni a 2019-es szupermotort, egy erősebb erőforrással és átalakított aerodinamikával már talán képesek lesznek minimalizálni az SF1000-es legnagyobb gyengeségét: a légellenállást.

Ferrari mechanics with Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto azt is kifejtette, hogy jelen pillanatban nem fontolgatják, hogy motort adnának a Red Bullnak, miután a Honda kivonul az F1-ből a következő idény végeztével. Bár jelenleg kis esély mutatkozik az imént említett együttműködésre, a csapatfőnök türelemre intett, hiszen látni szeretnék, hogy mit lépnek a játék résztvevői.

„Ez most egyáltalán nem téma nálunk. Nem fontolgatjuk, hogy motort adunk a Red Bullnak. El kell végeznünk a házi feladatot ezzel kapcsolatban, de nekik is ugyanezt kell tenniük. Majd látjuk, hogy mi történik a következő hetekben” – zárta Mattia Binotto.

