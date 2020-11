Az FIA felülvizsgálja majd a Q2-es daruskocsi incidenst

A Q1 Nicholas Latifi kicsúszásával ért véget, a Williams kanadai pilótája alól a 8-as kanyarban csúszott ki az autó, és Romain Grosjeanhoz hasonlóan a kavicságyban ragadt.

Az FIA azonban nem várta meg, hogy a Williamset kiemelő daruskocsi elhagyja a pályát, és engedélyt adtak a Q2 kezdetére, aminek az lett a vége, hogy dupla sárga zászlót rendeltek el végül a 7-es és a 8-as kanyarban, hogy lassítsák a mezőnyt a kérdéses szakaszon.

Michael Masi most magyarázatot adott a hibára: „Úgy engedtük el a mezőnyt, hogy a mentést végző autó még mozgásban volt, azt követően, hogy a verseny igazgatósága azt az információt kapta a pályabíróktól, hogy mire a mezőny odaér, addigra elhagyja a pályát a daruskocsi.”

„Amint nyilvánvalóvá vált, hogy a mentést végző jármű a tervezettnél csak később tudja csak elhagyni a pályát a megnyitáson keresztül, dupla sárga zászlót rendeltünk el, amit kiterjesztettünk a 7-es kanyarra is, hogy tovább lassítsuk az autókat a kivezető körükön.”

„Természetesen mi sem akartunk ilyen esetet látni, és így visszanézve biztos, hogy másképpen cselekedtünk volna. Felül fogjuk vizsgálni a procedúráinkat, hogy minimalizáljuk a hasonló esetek előfordulását a jövőben.

A pilóták többsége kifogásolta az újraindítás körülményeit, Alex Albon „hülye” döntésnek tartja, hogy idő előtt elengedték a mezőnyt.

