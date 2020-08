Az FIA a Spanyol Nagydíjon is nagyon szigorúan fogja büntetni a pályaelhagyást

Az FIA 2019-ben egy bóját helyezett el a barcelonai pálya 2. kanyarjának bukóterében, ezzel akadályozva azt, hogy a pilóták előnyt szerezzenek a kanyar levágásával.

Idén azonban még tovább ment az FIA, hogy elegyét vegye a folyamatos elvágásoknak:

„Minden egyes alkalommal, amikor egy autó nem a pálya vonalán veszi be a 2-es kanyart, a csapat a hivatalos csatornán keresztül fog figyelmeztetést kapni” – írta Masi a verseny előtti előigazításában, amit az összes csapat és pilóta megkapott.

„A versenyen a második kanyarlevágás után a pilóta azonnal megkapja a fekete-fehér zászlót. Minden további levágásról értesítést fognak kapni a stewardok is.”

„A pilótának minden egyes alkalommal a kijelölt útvonalon kell visszatérnie a pályára. A pályaelhagyásokat nem automatikusan fogja egy rendszer ellenőrizni, minden eset egyesével lesz megvizsgálva.”

Scenic view of Barcelona's last corner and pit straight grandstand

Fotó készítője: Motorsport Images