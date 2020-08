A sokkal lazább Verstappen: el kell fogadnod a helyzetet, nincs értelme felhúzni magadat azon, hogy a 2. vagy

Akik követték a karanténidőszak alatt az F1-es pilóták Esportos kalandjait, azok már ismerhetik Verstappen lazább, emberibb oldalát is, például amikor Norrisnak egy F1 2029 verseny előtt azt tanácsolta, hogy inkább törölje le az egész játékot, mint hogy ott szívjon.

Max Verstappen nyitottabb attitűdje a The Race-nek is feltűnt, akik rá is kérdeztek még a második silverstone-i futam, tehát Verstappen futamgyőzelme, és nagymamás rádiója előtt, hogy mitől lett beszédesebb.

„Valószínűleg igen, többet beszélek most, mert miért ne?” – válaszolt röviden Verstappen. „Ez vicces srácoknak is, akikről így lekerül egy kis extra nyomás. Néha lehet látni nagyon ideges szerelőket, szeretem ilyenkor levenni mindenkiről a nyomást.”

„Ez nem azt jelenti, hogy nem koncentrálok a futamra, de néha jól esik egy kis nevetés a rajt előtt. Ez nyugtatja a testet is egy kicsit, szerintem mindenkinek jól esik.”

A Magyar Nagydíjon Verstappen különösen nagy fejfájást okozott a Red Bull szerelőinek, amikor a felvezető körön törte meg az autót, amit a Red Bull szerelői rekordgyorsan javítottak meg, amit Verstappen később egy 2. hellyel hálált meg.

„A rajtnál a 7. helyről egyből feljöttem a 3.-ra, és azt mondtam, hogy „nos, ez egy igazán kellemes rajt volt.” Ők persze egyből mondták, hogy „Max, koncentrálnál kérlek?” Én ugyanúgy koncentráltam, csak viccelődtem kicsit, valószínűleg még mindenki az izzadtságát törölgette.”

„Egy idő után kicsit olyan leszel, mint egy robot, minden automatikusan történik az autóban. Nem kell többé mindenen gondolkoznod, minden körben tudod, hogy mit kell tenned. Változó körülmények között persze ez nem így van, mint pl. a tavalyi német futamon, de most a Brit Nagydíjon nem igazán voltam nyomás alatt.”

Verstappen annyira unatkozott az első silverstone-i futamon, hogy a versenymérnökétől kérdezte, hogy ittak-e eleget a futam alatt. A holland azt is elárulta, hogy nincs bevett szokásrendje a futamok előtt:

„Néha zenét hallgatok, máskor játszok valamivel, valamikor csak sétálgatok. Nem igazán tulajdonítok ennek nagy jelentőséget, nem akarom, hogy az legyen, hogy „ah, nem tudtam elvégezni a rajt előtti szokásaimat, ezért nem fogok tudni jól teljesíteni.”

Verstappen 2020-ban sem kezdhette úgy az évet, hogy egyértelműen harcban lehet a világbajnoki címért, azonban a holland hozzáállása megváltozott ezzel kapcsolatban, és szerinte nem szabad, hogy a frusztráció beszéljen a tettek helyett.

„Ha nem fogadod el a jelenlegi helyzetet, akkor igen, ideges, és frusztrált leszel, de nincs semmi értelme ennek. Ez a helyzet jelenleg, lassúak vagyunk, de csak dolgozni kell, és megbecsülnünk a megszerezett 2., 3. helyeket is.”

