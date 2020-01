Az ex-F1-es versenyzőt egyelőre nem győzte meg túlzottan Mick Schumacher

Mick Schumacher még mindig csak 20 esztendős, így bőven lehet ideje a fejlődésre, és arra, hogy magasabb szintre kerüljön. Jelenleg a Ferrari akadémiájának tagja, és modern F1-es autóval is tesztelhetett.

Schumacher fiának a nevét egyre többször hozzák szóba a királykategóriával, és a csapatok figyelik a teljesítményét. Az eredményei azonban még mindig nem elegendőek arra, hogy kiváltsa a szuperlicenszt, ami elengedhetetlen a Forma-1-hez.

Az F3-as bajnok tavaly mutatkozhatott be az F2-ben, ahol egy felemás első évet zárt. Mick ugyan győzött is, még a nyári szünet előtt a Magyar Nagydíjon, végül csak a 12. helyen fejezte be az egyéni kiírást 53 ponttal a neve mellett a Prema Racing színeiben.

A fiatal német idén is az F2-ben fog versenyezni, de egyértelműen növelnie kell a tétet, amire már a Ferrarinál is céloztak. Sokat várnak tőle, ami azt jelenti, hogy harcban kellene lennie a címért. Nem lesz könnyű dolga, mert sok más remek tehetség is van a rajtrácson.

„Nem mondanám, hogy nagymértékben hatással lett volna rám, ellentétben Lando Norrisszal és George Russellel. Magyarországon azonban erős teljesítményt nyújtott, és nagyon érett módon vezetett, valamint figyelt a gumikra, miközben konstans jó tempót ment.” - mondta Johnny Herbert a Sky Sports F1 szakértőjeként.

„A saját tapasztalataim alapján tudom, hogy amikor egy ilyen győzelmet szerzel, akkor az erősíti a képességeidbe vetett bizalmat. Ezután ott vagy a következő verseny startjánál, és egyre jobb tempót mész.” - tette hozzá Herbert.

„Mick a versenyeken jobban vezet, mint az időmérőn. Igen, ez volt a debütáló éve, de az összes srác, akinek azonnal sikerült teljesítenie a junior kategóriákban, hamarosan sikereket értek el. Pontosan ez volt a helyzet George és Lando esetében is. Tudom, hogy a Ferrarinál már azt mondták, hogy az egyik lehetséges jelöltnek tartják, de Mick számára még túl korai, hogy a Forma-1-ben menjen.”

„Egy kiváló menedzserrel rendelkezik, és egy nagyon kedves fiatalember, jó neveléssel. Határozottan megvan a lehetősége, de ez csak akkor mutatkozik meg, ha vannak eredmények. Emiatt Mick előtt egy nagyon fontos szezon áll, mivel az F2-ben nem szabad sokáig vitorlázni. Egy igazán sikeres évadot kell teljesítenie.”

