Korábbi F1-es: „Nagy aggodalomra” ad okot, hogy a Mercedes idén sem kezdett jól

Toto Wolff csapata idénre nagy koncepcióváltást eszközölt, hiszen mostanra már végleg maguk mögött hagyták a korábbi években kudarcnak bizonyuló oldaldobozok nélküli megoldásukat. Ennek fényében pedig nagy volt a reménykedés az istállónál, hogy újra közelebb kerülhetnek a Red Bullhoz.

Ehhez képest az első két futam nem igazán jött össze számukra, hiszen a dobogós helyektől is messze elmaradtak, a csapattagok nyilatkozatai pedig azt mutatják, hogy a Mercedes ismételten nem érti, miért nem tudnak jobb teljesítményt nyújtani a pályán. Herbert ennek kapcsán arról beszélt, hogy ő sokkal többet várt a csapattól, hiába vagyunk túl még csak két hétvégén.

„Nagyon furcsa” – kezdte Herbert a RacingNews365-nek. „Megnéztem, mit csináltak az elmúlt két évben. Amikor először jöttek elő az eredeti koncepciójukkal, a zeropoddal, akkor azt mondtam, hogy ez tetszik. Remekül volt csomagolva, versenyképesnek és jónak tűnt, de persze végül össze-vissza pattogtak vele. Az év végére aztán javítottak a helyzeten, és azt mondták, tudják, hogy min kell változtatniuk.”

„Ehhez képest a következő idény elején ismét bajban voltak. Utána viszont jött a fejlesztés, amely segített nekik, de alapvetően nem léptek vele sokkal előrébb. Aztán jött az előző tél, ahol ismét azt hangoztatták, hogy tudják, mit kell tenniük, erre megint ugyanaz a helyzet fogadta őket. Szó szerint ugyanabban a helyzetben vannak, Lewis [Hamilton] megint a pattogásra panaszkodik!”

„Szóval nem tudtak tőle megszabadulni, ami aggasztó, mert ez már lényegében a harmadik szezon, ahol nem sikerül nekik. Igazából csak körbe-körbe mennek.” Herbert amondó, ha a csapat nem tud gyorsan úrrá lenni a gondjaikon, akkor talán 2026-ig kell várniuk arra, hogy ismét igazán erősek legyenek.

„Jó kérdés, hogy sikerül-e nekik megfordítani a szerencséjüket, de lehet, hogy csak 2026-ban kerül rá sor. Az az egyetlen mentőöv, mert jönnek a nagy változások, amelyekből profitálhatnak. Ha viszont megnézzük az elmúlt három évet, beleértve a mostanit is, akkor nagy aggodalomra ad okot a helyzetük” – mondta a brit.

„Emellett Lewist is elveszítik, aki jól el tudja magyarázni, mi a probléma az autóval. Bizonyos dolgokat átvettek és megoldottak, de teljes egészében továbbra sem tudtak kimászni a gödörből. Ez azért is aggasztó, mert közben mindenki más javul körülöttük, mint például a Ferrari. A McLaren is jobb, mint a tavalyi év elején, a Mercedes eközben meg a hatodik és kilencedik helyekért csatázik? Ők nem ezt szeretnék.”

„Aztán ott van George [Russell], aki a jövőben kormányozni fogja őket valamilyen irányba. Persze ott vannak a tervezők és a mérnökök is, akik majd elő fognak állni valamivel, de George-nak is segítenie kell az iránymutatásban. Három év alatt ez viszont sehová sem vezetett, ami nem jó jel” – zárta gondolatát a Mercedes helyzete kapcsán Herbert.

