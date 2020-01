Durva: ilyen profi módon bánik Hamilton a fegyverrel (videó)

A Mercedes hatszoros világbajnok F1-es versenyzőjének már régóta annyi pénze van, hogy az élete végéig „királyként” élhetne.Lewis Hamiltonnak azonban még mindig vannak céljai a Forma-1-ben, és idén beérheti Michael Schumachert az örökranglistán.

Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz vele a folytatásban, 2020 után, mert a szerződése lejár a Mercedesnél, és úgy hírlik, hogy a Ferrarihoz csatlakozhat, ahol Sebastian Vettelt váltaná a volán mögött, aki 2015 óta dolgozik Maranellóban, de továbbra sem nyert címet az olaszokkal.

Hamilton az F1-en kívül is nagyon aktív, és arra koncentrál, hogy újabb és újabb dolgokat ismerjen meg. Ez nemcsak a divatiparra vonatkozik, hanem többek között a sportra vagy a művészetre. Legutóbb egy olyan tudással lepett meg bennünket, amire nemigazán számíthattunk.

A videóban valóban Lewis látható, aki egy nagyon professzionális kiképzés eredményeként igencsak jól bánik a kezében lévő Glockkal. Nem mellesleg azon a helyen képezték ki, ahol Keanu Reeves már sokat járt a John Wick filmjei miatt. Hollywood egyik legnagyobb sztárja a szakértők szerint is félelmetesen jól bánik a fegyverrel, de ebben a központban volt Halle Berry tréningje is, aki a John Wick harmadik részében szerepelt Reeves társaként.

Lewis a posztjában leírta, izgatottan mutat be valamit nekünk, amin elkezdett dolgozni, hozzátéve, hogy mindig is szerette az akciófilmeket, és arról álmodozott, hogy egy nap egy ilyen alkotásban szerepelhet. A bejegyzésből az is kiderült, hogy az első filmszerepére készül, és emiatt gyakorol azon a helyen, ahol Reeves is a John Wick forgatásai előtt.

Hamilton humorosan megjegyezte, hogy készen áll egy versenyre Keanu ellen a biztonságos és professzionális környezetben. A brit világbajnok nagyon hálás a csapatban ezért a bizonyos napért, aminek a végére nagyon sokat fejlődhetett.

