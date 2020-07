Alfa Romeo: Perez érkezhet Raikkönen helyére

Sergio Perez helye atombiztosnak tűnt a Forma-1-ben, köszönhetően annak, hogy 2022-ig szerződéssel rendelkezik a Racing Pointnál, azonban az elmúlt hetek, hónapok történései kihúzhatják alóla az ülését.

Lawrence Stroll az Aston Martin többségi tulajdonosává vált, és a Forma-1-es csapatát is „gyári” csapatként fogja jövőre nevezni, míg a Ferrari úgy döntött, hogy nem hosszabbít a négyszeres világbajnok Sebastian Vettellel, és persze a „Pink Mercedesek” még a vártnál is versenyképesebbre sikerültek.

Perez azzal is tisztában van, hogy amennyiben a Racing Point tényleg Vettelt fogja leigazolni, akkor neki kell mennie a csapattól, hiába a szerződése, a Formula1.com újságírója, Lawrence Barretto értesülései szerint pedig a Racing Point már szerződést is kínált Vettelnek.

A Magyar Nagydíjon szinte mindegyik médium Perez jövőjét firtatta, akit szemlátomást megviselt a jövőjével kapcsolatos bizonytalanság, ugyanakkor azt is bevallotta, hogy már kapcsolatban van egy másik Forma-1-es csapattal is, ahogyan más motorsport szériákból is vannak érdeklődők iránta.

Barretto értesülései szerint az Alfa Romeo kereste meg Perezt, ahol Kimi Raikkonent váltaná. Az egyszeres világbajnok finn Jégember szerződése is lejár a szezon végén, 41 éves korában. Kimi elmondta, hogy ő addig lesz a Forma-1-ben, amíg élvezi a sportot, de konkrétan még nem beszélt a 2021-es szezonról.

Az Alfa Romeo idén egyelőre még a Haas, és a Williams mögé is visszacsúszott az erősorrendben azok után, hogy a 2019-es szezon elején Kimi kiválóan teljesített, és több 7. helyet is szerzett a topcsapatok mögött.

Perez tapasztalata, és pénzügyi támogatása is fontos lehet az Alfa Romeonak, és lehet, hogy a csapattársa sem Antonio Giovinazzi lenne. Bár idén az olasz egyelőre jobb teljesítményt nyújt, mint tavaly ilyenkor, semmiképpen sem lehet biztató az a svájciak számára, hogy nem képes tartósan a már levezető Raikkönen előtt maradni.

A Ferrari az akadémiájából két pilótát is szinte azonnal felhozhatna a Forma-1-be: Robert Shwartzman újoncként magasan vezeti a bajnokságot, Mick Schumacher pedig idén messze meggyőzőbben teljesít, mint tavaly, 2 dobogós helyezést is szerzett már, 1-et a technika, egyet pedig a saját hibája miatt dobott el.

Akár mindkettejük ott lehet jövőre a rajtrácson, ha a Ferrari helyet csinál a Haas-nál az egyiküknél, vélhetően Romain Grosjeant elküldésével.

