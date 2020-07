Megdönthetetlen rekordot szerezhet idén a Mercedes

A Forma-1-ben egyáltalán nem újdonság a dominancia, a Mercedes viszont új szintekre emelheti ezt a fogalmat: egyelőre egy csapat sem tudott egymás után hét csapatbajnoki címet gyűjteni, idén viszont minden jel arra mutat, hogy ez sikerülni fog a német istállónak.

A Mercedes előnye 3 verseny elteltével már 66 pont a konstruktőri pontversenyben a második helyezett Red Bull előtt, és mindhárom versenyt az egyik Mercedes-pilóta tudta megnyerni: Hamilton kettő, Bottas egy sikernél tart 2020-ban. Az Ezüst Nyíl előnye Magyarországon is tetemes volt.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szokásához híven visszafogott nyilatkozott még a magabiztosan megnyert Magyar Nagydíj után is, mondván „csak” 30 pontos előnyük van Max Verstappennel szemben, ami egy kiesés esetén gyorsan eltűnhet.

Eközben egyre többen játszanak el azzal a gondolattal, hogy a Mercedes a történelem első olyan csapatává válhat, amely egy szezonban minden versenyt megnyerhet. Korábban több istálló is közel került ehhez a megdönthetetlen rekordhoz, de egyelőre senkinek sem sikerült.

A legközelebb a McLaren járt ehhez 1988-ban, amikor Ayrton Senna és Alain Prost vezette a két McLaren-Hondát. Mindössze két körön múlt az elképesztő bravúr: az 51 körös Olasz Nagydíj 49. körében Senna Jean-Louis Schlesser Williamsével ütközött, míg Prost motorhiba miatt állt ki – így a legendás páros a 16 versenyből 15 győzelmet szállított, vagyis 93,75%-os győzelmi rátát ért el.

A Ferrari pedig 1952-ben nyert meg a nyolc versenyből hetet, egyedül az akkor még a világbajnokságba számító Indy 500-on nem tudtak győzni, ahol Troy Ruttman futott be elsőként, míg Ascari hiába indult a versenyen, 40 kör után kiesett.

A Mercedes 2016-ban járt a legközelebb ahhoz, hogy minden versenyt megnyerjen. 4 évvel ezelőtt a 21 futamból 19-et tudtak behúzni, ami 90,48%-os győzelmi rátát jelent. A Spanyol Nagydíjon azt követően nem tudtak nyerni, hogy a rajtnál Rosberg és Hamilton összeütközött, Malajziában pedig Rosberg a harmadik lett azután, hogy Vettel a rajtnál kipörgette, Hamilton pedig motorhiba miatt esett ki.

Az AutoBild pedig összeszedett három okot arra, hogy miért nyerheti meg a Mercedes a 2020-as szezon minden versenyét.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, 1st position, Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes AMG, on the podium

