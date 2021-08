A Top Gear korábbi sztárja beszólt Hamiltonnak?

A 61 éves férfi némileg nekiment a Forma–1 hétszeres bajnokának, Lewis Hamiltonnak, amit nyilván rengetegen nem vettek jó néven az Egyesült Királyságban. Bár az is lehet, hogy Clarksonból csak előtört a fanyar brit humor.

Történt ugyanis, hogy még a Magyar Nagydíj újraindításánál, amikor csak Hamilton állt fel a rajtrácsra, mert mindenki más kijött kerékcserére, Clarkson a következőt írta Twitterére: „Áh. Okos húzás. Csak Hamilton van a pályán. Így legalább nem tud nekimenni senkinek.”

Ezzel természetesen a két héttel azelőtti Brit Nagydíjra utalt, ahol Hamilton kilökte Max Verstappent az első körben, miközben szoros csatát vívtak egymással, persze nem szándékosan. Ez még talán el is ment volna egy jó poénnak, de utána jött e The Sun-ba írt rovata is, ahol talán már tényleg túllőtt a célon.

„Lewis Hamiltont el kéne fenekelni. Az izgalmas futam legnagyobb részét azzal töltötte, hogy a rádióban panaszkodott arról, hogy az a Fernando Alonso nevezetű srác megviccelte őt. Ez viszont nem így volt.”

„Aztán amikor harmadik lett, a Covid elhúzódó hatásáról beszélt, ami számomra úgy jött le, hogy ne figyeljetek erre az újonc Esteban Oconra, aki éppen most győzött le. Én vagyok ugyanis az igazi hős, ezt azért ne felejtsétek! Bocsi, Lewis, de ha így viselkedsz, akkor nem vagy az. Ja, és fizesd az adókat!”

Ezen szavaknak azonban meglett az eredménye, mivel sok olvasó ne hagyta annyiban, hogy Hamiltont így leszólják. Sokan azt sem tudták, hol kezdjék a visszaszólást Clarksonnak. Sokan például övön alulinak találták, hogy egy láthatóan kimerült emberről, aki a koronavírus hatásaitól szenved, ilyeneket írnak.

Mások elmondták, hogy Clarkson nem tudhat túl sokat az F1-ről, ha Ocont újoncnak nevezi, hiszen már 2016-ban bemutatkozott a sorozatban. Arról nem is beszélve, hogy látszólag Hamilton is szívből örült fiatal ellenfele sikerének.

Többen csak szimplán annak tudták be az írást, hogy Clarkson növelni akarta az újság olvasottságát. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy a műsorvezető szavai azokat is rosszul érinthette, akik tényleg Covid utáni tünetekkel küzdenek.

Egy felhasználó pedig azt hangsúlyozta ki, hogy Clarksont azért rúgták ki a Top Gearből, mert megütött egy producert, most pedig neki kell a közönség figyelme, és ilyen írásokkal próbálja elérni, hogy újra róla beszéljenek.

