Brivio: Alonsónak és Rossinak egyforma a versenyzői intelligenciája

Brivio kiemelte, hogy az istállónál remek a hangulat, és Alonso érkezése jó irányba befolyásolta az alkalmazottak morálját is. „Fernandóval és az egész csapattal nagyon könnyű a munka, remek a közeg. Emellett igazán hasznos is az ő jelenléte, mert ösztökélni tud mindenkit.”

Az Alpine versenyigazgatója az első néhány hónap során megértette, hogy miért tartják Alonsót az egyik legjobbnak, és aláhúzta, hogy a spanyol megközelítése a versenyhétvégékhez, valamint a motivációja a sportolók egy exkluzív klubjába emeli őt.

„Szeretek vele dolgozni. Látni lehet, hogy a tapasztalat és az intelligencia terén ő az egyik legjobb, az elit tagja, mert remekül készül fel a hétvégére, és hihetetlen motivációja van.” Ennek az elitnek Brivio szerint Rossi is tagja, akivel még a MotoGP-ben ért el sikereket.

Ő úgy látja, mindkét sztárnak megvan az a képessége, hogy remekül tudják olvasni a futamokat, ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy a többiek fölé emelkedjenek. „Alonsónak és Valentinónak azonos versenyzői intelligenciája van.”

„Ha Rossira gondolunk, ő is mindig okosan állt hozzá a futamokhoz, gondolkozik azon, hogy mit kéne tennie, és a különböző helyzetekre is jól reagál. Emiatt ő is beletartozik ebbe az elit klubba” – mondta zárásként a nemrég a visszavonulását bejelentő MotoGP-legendáról a Gazzetta dello Sportnak.

