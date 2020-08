A Renault „kristálytiszta” másolási szabályokat akar elérni a Racing Point ügyében

A Renault kezdte a Racing Point elleni „hadjáratot,” miután a Stájer, Magyar, Brit Nagydíjak eredményét is megóvták, a kifejezetten a csapat szabálytalan fékhűtőrendszereit támadva.

A versenybírók a Renaultnak adtak igazat, és 70. Évforduló Nagydíja előtt, és a Racing Pointot 400,000 euróra, és 15 pont levonásával büntették, ugyanakkor a csapat használhatja a fékhűtőrendszereit, mivel azok a sportszabályzatot sértették, és nem a technikait.

Az FIA jelezte, hogy meg kívánja oldani a másolási problémákat a Forma-1-ben, azt is belengetve, hogy a professzionális fényképészek használatát is betiltanák, ezzel is nehezítve a Racing Point által kitaposott út újbóli végigjárását.

Abiteboul szerint ugyanakkor abban reménykedik, hogy a fellebbezésük az FIA Fellebbviteli Bíróságán még jobban tisztázni tudja majd témát.

„Az eljárás kezdete óta nem egy jogi ítéletet, vagy a csapatok és a csapatfőnökök kapcsolatának megromlását akarjuk elérni” – nyilatkozta Abiteboul a Spanyol Nagydíj után.

Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Válaszokat akarunk egy kérdésre, példát statuálni egy olyan helyzetre, ami megzavarta a sport normális működését, és nem hisszük, hogy erre egyelőre megfelelő válaszokat kaptunk volna.”

„Mi ott voltunk ennek a folyamatnak a kezdetén, és biztosra akarunk menni abban, hogy addig vezetjük ezt a folyamatot, amíg kristálytiszta végeredménye nem lesz, amíg olyan válaszokat nem kapunk, amelyeket nem lehet majd felülírni.”

„Nem jogi megállapodásra gondolok itt, azt akarjuk elérni, hogy a szabályok általánosan változzanak meg.”

Abiteboul is tisztában van azzal, hogy az FIA ígéretet tett a helyzet kezelésére, de szerinte ameddig nincsenek kész terveik, nem szabad elengedniük az ügyet.

„Nekünk is jelezték a terveiket, de ameddig ez a helyzet áll fent, nem szabad meghátrálnunk. Arra számítunk, hogy az F1 ismét megerősítse, hogy ez a sport a konstruktőrök számára van. Nem csak versenycsapatok, hanem konstruktőrök számára, akik az egész autót maguktól tervezik, létrehozzák a saját aerodinamikai koncepciójukat, és azt szeretnénk, ha minden autónak meglenne a saját aerodinamikai koncepciója.”

„Tudjuk, hogy jelenleg nem tiszták a szabályok, éppen ennek a változását akarjuk elérni a jelenlegi folyamatokkal.”

Ajánlott videó: