HIVATALOS: Az összes csapat aláírta a Concorde egyezményt!

A koronavírus-járvány miatt rengeteget késett a Concorde megállapodás aláírása, de ma hivatalossá vált, hogy a Forma-1 mind a 10 csapata újabb 5 évre kötelezte el magát a sport mellett.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt 3 csapat elköteleződése is kérdéses volt: a Renault már júniusban bejelentette, hogy maradni fognak, de a Haas, és újabban a Mercedes hezitálásáról lehetett hallani.

Annak ellenére, hogy a Mercedes méltatlannak nevezte a helyzetét a Concorde egyezmény első kommentálásakor, a Spanyol Nagydíjon már készek voltak az aláírásra, kedden pedig a McLaren, a Ferrari, és a Williams jelentette be elsőként, hogy elkötelezték magukat a Forma-1 2021-2025 közötti időszakára.

Az új Concorde megállapodás az első, amelyet már a Liberty Media jegyzett, a hangsúly pedig a nyereménypénz igazságosabb elosztásán, és a sport fenntarthatóságának megalapozásán volt.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Kevin Magnussen, Haas VF-20, the remainder of the field at the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images