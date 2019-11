A Red Bull szerint egy ideje már nagyon erősek, csak nem jött ki a lépés

Ha összeadjuk azt, hogy a Ferrari és a Red Bull Racing idén hány nagy lehetőséget hagyott ki a szezonban, igen furcsa számokat kapnánk. A Mercedes emiatt is nyerhette meg olyan kényelmesen a bajnokságot, mert máskülönben talán még mindig lenne esélyük az olaszoknak. Jövőre azonban más lehet a helyzet, mert úgy tűnik, az év végére mindhárom top-csapat közel van egymáshoz, amire rég volt példa.

A Red Bullnál elégedettek, de felhívták a figyelmet arra, hogy nem egyik pillanatról a másikra lettek versenyképesek. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint már egy ideje igen gyorsak, de Japánban, Mexikóban és Amerikában is közbejött pár nem várt probléma, elsősorban sérülés az autó körül, ami megakadályozta őket abban, hogy nyerjenek. Most Brazíliában azonban kijött a lépés, és ha Lewis Hamilton nem üti ki Alexander Albont, a „bikák” még boldogabbak lehetnének.

„A Japán Nagydíj óta elvégeztünk néhány változtatást az autón. Ott is nagyon erősek lehettünk volna, de az igazi erőnket nem láthattuk. Nyilvánvaló, hogy Mexikóban is nagyon erősek voltunk, és azt a futamot is meg kellett volna nyernünk. Austinban ugyancsak nagyon versenyképes volt a csapat, és kevesebb mint 0.1 másodpercre voltunk a pole-tól.”

„Egyre többet és többet hoztunk ki az autóból. Most sikerült megszereznünk a pole-t és a győzelmet. Kemény úton tettük meg ezt, és tudjuk, hogy a Mercedes is nagyon versenyképes volt a futamon. A verseny bizonyos szakaszain igencsak közeli volt ez a harc közöttünk, de azt hiszem, a stratégiánk jól működött.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, on the podium with their trophies Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Ez egy nagyszerű verseny volt, izgalmas is, amit végül megnyertünk. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy bajba kerülünk. Ilyen volt a bokszkiállás is, amikor a Williams feltartott bennünket. Az valószínűleg akkor egy helyezésbe került nekünk, de Max az új lágy gumikon képes volt visszaszerezni a pozícióját. Pontosan tudjuk, hogy a gumik milyen nagy hatással vannak. Nagyszerűen előzte meg Lewist, majd a második kiállás után képes volt kontroll alatt tartani a futamot.”

„A srácok a bokszban pedig 1.9 másodperces kerékcseréket hajtottak végre, ami ugyancsak fontos volt. Emellett Maxot az újraindítás sem zavarta meg, és végül ez egy domináns győzelem volt számára. A másik oldalon azonban csalódottak vagyunk Alex miatt. Ma valóban egy szuper futamot ment, és volt néhány remek előzése, különösen Sebastian ellen az újraindítást követően.”

„Óriási csalódás volt számára, hogy elvesztette a dobogót, miközben világbajnokok ellen harcolt, és tette ezt igen kényelmesen. Lewis azonnal felemelte a kezét, és elnézést kért, de sajnos ez nem hozza vissza Alex dobogóját. Ugyanakkor emelt fővel távozhat, még akkor is, ha nem kapta meg a trófeát, de tudhatja, hogy az egész csapatot lenyűgözte a teljesítményével. Ez egy újabb bátorító jel volt tőle a következő évre.”