A Ferrari nem lát fejlődést a Hondánál Brazíliában

A Honda idén egy teljesen más formát mutat, mint korábban a McLarennál, és már tavaly is voltak előjelek arra vonatkozólag, hogy a japánok egy sokkal jobb irányt követnek. A Toro Rosso után a Red Bull csapatát is megkapták motorszállítóként. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is csak jókat tudott mondani a Hondáról, különösen a Brazil Nagydíjat követően, ahol a pole mellett a győzelmet is megszerezték.

Úgy tűnik, hogy a Honda egy jó előrelépést tett meg Brazíliában, de vajon mi erről a véleménye a Ferrari csapatfőnökének, Mattia Binottónak, aki mindkét autóját elvesztette egy hiba miatt Sebastian Vettel és Charles Leclerc között. A rivális elismeri a Honda versenyképességét, de nem lát előrelépést tőlük Interlagosban, mivel a motorok ugyanazok, mint korábban.

„A Honda ugyanazokkal a motorokkal dolgozik, mint az utóbbi versenyeken. Ennek kapcsán nem érhettek el fejlődést itt Brazíliában, így nem vagyok biztos abban, hogy ez lenne a helyes következtetés. Természetesen ma nagyon gyorsak voltak. Mivel az egész pályán azok voltak, az egyenesekben is jó tempót mentek.”

„Ki kell elemeznünk az adatokat, de ha a szombati időmérő alapján nézzük meg őket, akkor úgy gondolom, hogy a tapadást tekintve majdnem meccsben voltunk velük. Tehát azt hiszem, ez ismét az egyensúly és az aerodinamikai konfiguráció közötti kapcsolatra vezethető vissza. Talán ez az első alkalom, hogy a korlátok miatt olyan közel állsz hozzájuk a tapadást tekintve.”

„Ez pedig azt mutatja, hogy a Ferrarival más irányt követünk a beállítások terén, ami előnyt ad számunkra a kanyarokban. Ez mind relatív, így ha a kanyarokban előnyt szerzünk, akkor ők ezt megteszik az egyenesekben. De mi a helyzet a Mercedeshez képest? Egyelőre nem tudom, még nem láttam az adatokat, de meglepődnék, ha a motorjukkal előrébb léptek volna, mivel az ugyanaz, mint az utóbbi futamokon.”