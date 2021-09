A Red Bull már a top 3-mal elégedett lenne a monzai időmérőn

Már nem kell sokat várni az Olasz Nagydíj időmérő edzésére, ami azért került a péntek 18 órás időpontba, mivel Monzában kerül megrendezésre az idei második sprintkvalifikáció, ami pedig szombaton 16:30-kor kezdődik majd.

A Red Bull Racing csapata pedig jól tért vissza a nyári szünet után: Belgiumban és Hollandiában is Max Verstappen szerezte meg a pole-t, azonban a csapatfőnök Christian Horner azt mondta, már a top 3-mal is kiegyeznének, mivel a Mercedes általában erős Monzában.

„Azt gondolom, hogy Monza és Szocsi sosem tartozott az erősebb pályáink közé, és tegnap megnéztem a tavalyi köridőket, amikor majdnem egy másodperccel maradtunk le a pole-ról, a kocsik pedig azóta nem sokat változtak” – mondta a Sky Sportsnak.

„Eközben a Mercedes általában erős ezen az aszfaltcsíkon, de reméljük, hogy idén már sokkal erősebbek leszünk itt, és hogy be tudunk férni a top-3-ba – azt gondolom, ez már jó eredménynek számítana a kvalifikáción.”

És bár Horner kiemelte, hogy a várakozásai szerint fölényben lesz a Mercedes, készen állnak a német istálló jelentette kihívásra.

„Mindenki rendkívül keményen dolgozik azon, hogy valós kihívást tudjunk jelenteni, és ezért is dolgoztunk az elmúlt 6-7 évben. A csapaton belül érezni lehet, hogy kiváló a hangulat, és bár tudjuk, hogy nehéz lesz számunkra a következő két verseny, de mindenki készen áll a kihívásra.”

A péntek esti időmérő után pedig szombat délután a sprintkvalifikáció fog jönni, és a csapatfőnök arról is beszélt, hogy sajátos kihívásokkal fog járni ez a hétvége.

„Itt is túl kell élni az első kanyart, és általában már annak is örülsz, ha az autóid túljutnak az első sikánon. Ezen a hétvégén viszont ezt kétszer is meg kell tenni, ami még stresszesebbé teszi a dolgot. De nagyon érdekes lesz nézni, hogy mi fog történni” – mondta Horner.

