A Mercedes már ezen a hétvégén bevállalhatja a motorcserét és a büntetést Hamiltonnal

Miután a jelek szerint a Honda nem tudja megmenteni azt a motort, amely Max Verstappen autójában volt a Brit Nagydíj első körében, a Red Bullnak valószínűleg az egyik versenyen meg kell majd húznia azt, hogy Verstappen a mezőny végéről rajtol, egy friss, negyedik erőforrással az autójában.

Bár ez elég egyértelmű előnynek tűnt a Mercedes számára, valószínűleg Lewis Hamilton sem ússza meg ezt a büntetést, miután a Holland Nagydíj második szabadedzésén az ő motorja is feladta a szolgálatot.

Toto Wolff pedig elismerte, hogy már a sprintkvalifikációs formátummal rendelkező Monzában is megléphetik a motorcsere, büntetés kombinációt Lewis Hamiltonnal:

„Szerintem mindnyájan szenvedünk az erőforrásokkal” – nyilatkozta Wolff az első szabadedzés után a Sky-nak. „Nem csak a megbízhatóságuk miatt, hanem a nagy teljesítmény alatti kopás miatt is.”

„Egyértelműen gondolkozunk azon, hogy már ezen a hétvégén meglépjük ezt, de még nem döntöttünk erről.”

Még több F1 hír: Alonso: Russell képes lesz nagyobb nyomást helyezni Lewisra

A sprintkvalifikációs hétvégére vonatkozó szabályok értelmében, miután a sportszabályzat nem versenyként, hanem időmérőként definiálja a szombati futamot, a motorcsere utáni hátrasorolásos büntetését csak a vasárnapi futamon tölthetné le Hamilton.

Az első szabadedzésen a brit pilóta a közepes gumikkal is szép előnnyel verte Verstappent, Wolff pedig annak ellenére is elégedett az FP1-en látottakkal, hogy szerinte a Honda még nem tekerte fel igazán a motorját.

„Igen elégedett vagyok. Úgy láttuk, hogy csak egyetlen körön tekerték fel ma igazán a motort, mégpedig Perez egyik körén, még nagyon hamar az edzésen, szóval szerintem még 3, 3 és fél tizedet gyorsulhatnak majd, pusztán a motorral.”

„Itt van azonban ez a különbség a gumik között is, így igen pozitív vagyok. Azonban tudjátok, hogyan szokott lenni ez, most még örülünk, aztán pedig 3 órával később orra is eshetünk.”