A Red Bull jövőre megtörné rossz rajtokból álló sorozatát

A Red Bull Racing hagyományosan nagyon erősen fejezi be az éveket, elsősorban gyors fejlesztéseiknek hála, de ezt a lendületet aztán nem tudják tartani. Max Verstappen győzelme az Abu Dhabi Nagydíjon a 2020-as döcögős rajtjuk után jelzi, a történelem ismétli önmagát, de a csapat úgy érzi, 2021-ben megtörhetik az átkot.

A milton keynesiek ugyanis úgy gondolják, mivel ugyanazokat az alapokat kell felhasználniuk a csapatoknak a következő szezonra, lendületet vehetnek az idei autóból. A csapatfőnök, Christian Horner így nyilatkozott:

„Remélhetőleg nem ragadunk be, mert most nem a nulláról kell kezdenünk, az autó nagy része ugyanaz marad, szóval Barcelonában már a szükséges újításokkal, de gyakorlatilag a ma látott gép fog részt venni a teszten.”

„Ez az első alkalom a Forma-1 történetében, hogy ilyesmi történik és ezért is neveztük az újat 16B-nek 17 helyett, mivel rengeteg elem ugyanaz marad. Nagyjából az autó 60 százalékát átvisszük a következő szezonra.”

Horner optimizmusa ellenére a tegnapi sikere után Max Verstappen azért arra figyelmeztetett, hogy nem szabad a csapatnak elszalasztania a télen a lehetőséget arra, hogy autójukat és a motort is fejlesszék:

„Tudjuk, hogy keményen kell dolgoznunk a télen, hogy jobbak és erősebbek legyünk, nem építhetünk csak a mai eredményre. Sokat kell még fejleszteni az autón, vannak területek, amiken sokat kell még csiszolni, nem is csak az autón, hanem a lóerők terén is. Remélhetőleg tanultunk az elmúlt évekből. Persze nem direkt csináljuk, de most mindenképpen jó érzéssel mentünk a szünetre.”

Horner azt is elismerte, hogy a futamgyőzelem nem csak az autó fejlesztésének, hanem Max Verstappen teljesítményének is köszönhető: „Szerintem Max hihetetlenül pontos volt egész hétvégén. Remek munkát végzett az időmérőn, jól rajtolt és végig irányította a versenyt. Hihetetlen.”

