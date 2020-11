A közösségi távolságtartás „furcsává” teszi majd a Mercedes bajnoki ünneplését

A versenyre utazó csapat együtt ünnepelhetett az Imolában elért sikert követően. A gárda nagyobb része azonban Angliában tartózkodik, ott pedig a tegnapi nap folyamán újabb korlátozásokat vezettek be.

Shovlin szerint az alakulat rekorddöntő sikere „egészen elképesztő”, és „nehéz befogadni, mivel sosem céloztuk meg a hét bajnoki címet”.

„Először csak egyet akartunk, aztán kettőt. Majd jött az, hogy »meg tudjuk csinálni a harmadikat is? Be tudjuk állítani a Red Bull sikerét? Túl tudjuk szárnyalni a Red Bullt? Megdönthetjük a Ferrari rekordját is?« Mi pedig csak megyünk előre töretlenül.”

Szerinte a csapat egyik előnye az volt, hogy elég jó volt a problémák megoldásában, és hogy bármely hátráltató tényezőből képesek voltak gyorsan felállni. „Amikor rossz napunk van, akkor ráfekszünk a dologra és erősebben térünk vissza. Mi így működünk, ha nyerünk, ha veszítünk.”

„Ez is biztosan része annak, hogy ilyen messzire tudtunk jutni.” A vírus miatti korlátozások következtében csak minimális számú ember lesz majd a csapat brackley-i gyárában, valamint a brixworth-i motorrészlegen. A csapatnak ezért virtuális formában, a közösségi távolságtartást is figyelembe véve kell majd ünnepelnie.

„Most elég alacsony kapacitáson vagyunk a gyárban, mert ismét csökkenteni kellett a személyzetet. Azok, akik otthonról tudnak dolgozni, otthonról is dolgoznak, és nem lesz semmilyen összejövetel.”

Confetti on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images