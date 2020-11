Ferrari: az autó javult, de ez nem biztos, hogy elég lesz a konstruktőri bajnokságban

A Ferrari abban reménykedett az utóbbi versenyeken, hogy a folyamatosan érkező fejlesztéseikkel felzárkózhatnak az előbb említett hármasra a jelenleg elfoglalt 6. helyükről.

A maranellói gárdának jelenleg 103 pontja van, és 31 ponttal vannak lemaradva a McLarentől és a Racing Pointtól, míg a Renault csak egy ponttal előzi a két brit csapatot a tabellán.

A Ferrari és Sebastian Vettel hullámzó teljesítménye miatt azonban hiába szerzett már Charles Leclerc 2 dobogós helyezést is az osztrák és a brit káoszfutamotokon, a Ferrari lassan kifut az időből, és Mattia Binotto is elismerte, hogy talán már nem nincs elég esélyük arra, hogy felzárkózzanak a többiekre.

„Természetesen úgy gondolom, hogy nagyszerű lenne feljebb lépni a konstruktőri bajnokságban, de ha csak Imolát nézzük, nem sikerült hoznunk egy pontot se, míg egy csapat még jobban el tudott húzni” – utalt Binotto a Renault újabb dobogós helyezésére.

„A csata nagyon szoros, és úgy gondolom, hogy az autónk javult, a cél pedig az, hogy valakit elkapjunk, de már csak négy verseny maradt, ez pedig nagyon nehézzé teszi a helyzetünket.”

Binotto a Sky Italiának az imolai sajtótájékoztató után ismét arról beszélt, hogy a cél 2021-ben az, hogy jövőre stabilan a dobogós helyekért küzdjenek.

„Idén elrontottuk a projektet, rossznak bizonyuló fejlesztési utat választottunk” – mondta Binotto. „Ezután megérkezett a Covid, ami miatt le kellett állítanunk az autó fejlesztését, ez pedig az egész szezonra rányomta a bélyeget.”

„Meg kellet küzdenünk azokkal a körülményekkel, amelyek egy 9 hetes leállást jelentettek végül, ezután pedig egyből be is fagyasztották a 2020-as projekteket. A körülmények eltértek a normálistól, de így is képesek voltunk reagálni a felmerülő problémákra.”

„Nagy kihívást jelentő céljaink vannak 2021-re, de egy nagyon egységes csapatot látok, akik jól akarnak teljesíteni. Érzi mindenki a felelősség terhét, és a vágyat arra, hogy bizonyítsunk.”

„Realisztikusan a Ferrari nem lesz képes arra 2021-ben, hogy a világbajnoki címért harcoljon, jövőre vissza kell térnünk oda, hogy a dobogós helyezésekért küzdünk. Ez a célunk.”

