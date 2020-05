Az F1-es futam, amikor a legkevesebben értek célba: 1996 Monaco

Az 1996-os Monacói Nagydíjat esős körülmények között tartották, és már az első körben szenzációval szolgált, amikor az élről rajtoló világbajnoki címvédő, Michael Schumacher kiesett.

Ez a verseny tartja a legkevesebb célba érkező egy Forma-1-es versenyen rekordot, a kockás zászlót csak hárman látták meg, a futamgyőzelmet óriási meglepetésre a Ligier pilótája, Olivier Panis szerezte meg, aki konstans jó tempóval 14. helyről lépdelt előre a győzelemig a sorrendben.

A dolgát az is megkönnyítette, hogy az élről ketten is, Damon Hill, és Jean Alesi is kiállt technikai hiba miatt, azonban ez semmit nem vesz el Panis érdeméből, aki hiba nélkül vezetett az egész versenyen.

A Forma-1 rövid összefoglaló videójában megnézhetjük a rekordfutam összes kiesését, ma délután 15 órától pedig az M4 Sporton élőben is visszanézhetik a futamot.

