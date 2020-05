Barrichello és több korábbi F1-es sztár is ott lesz a legendák online versenyén!

A The Race ezúttal is komoly neveket tudott megszerezni az online versenyére, amely szombat délután kerül megrendezésre. A több versenyből álló menetrendben helyet kap a Legends Trophy is, ahol korábbi F1-es versenyzők is indulnak.

Az első versenyen az időmérős sorrend fogja meghatározni a rajtpozíciókat, míg a második versenyen fordított rajtrács lesz. A nevezők között ott van Rubens Barrichello is, aki a Forma-1-ben csúcstartó azzal, hogy 322 nagydíjon rajtolt el.

Barrichello kétszer lett világbajnoki második a ferraris korszaka alatt, a hosszú F1-es időszaka alatt pedig megfordult a Jordan, a Stewart, a Ferrari, a Honda/Brawn és a Williams csapatánál is.

Barrichellónak számos honfitársa is ott lesz a Legends Trophy versenyeken, mint például Helio Castroneves, Emerson Fittipaldi és Tony Kanaan. Barrichello mellett korábbi F1-esként Olivier Panis is indul, aki 1996-ban Monacóban aratott győzelmet óriási meglepetésre a Ligier autójával.

A legendáknak rendezett első futamon óriási csatát vívott egymással Juan Pablo Montoya és Emanuele Pirro, ők pedig újra összecsaphatnak egymással, mivel Montoya ismét indul a versenyen.

Új arcok is feltűnnek szombaton a mezőnyben, hiszen ott lesz a Tyrrellben, a Sauberben és a Ferrariban is megforduló korábbi F1-es Mika Salo, illetve a Toro Rosso és a Force India korábbi versenyzője, Vitantonio Liuzzi is.

A The Race közvetítése szombat délután 6 órakor kezdődik, a Legends Trophy első versenyére 18:15 és 18:30 között fog megrendezésre kerülni, a másodikra pedig 19:55 és 20:05 között.

