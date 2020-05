Horner elmesélte Vettel és Webber törökországi ütközésének és a Multi21-nek a történetét

Az F1 Unscripted legújabb adásában a Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner volt David Coulthard vendége, a több mint 20 perces interjúban pedig szóba került a 2010-es Török Nagydíj is, amikor Sebastian Vettel és Mark Webber, a két Red Bull-os csapattárs összeütközött egymással.

Horner ezt mondta az esetről Coulthard kérdésére:

„Ez 10 évvel ezelőtt volt, körülbelül ugyanezen a hétvégén. Előtte a Monacói Nagydíjon kettős győzelmet szereztünk, vagyis akkor nem is lehettünk volna feljebb, aztán ez történt… utólag azt tudom mondani, hogy soha nem akarod, hogy a versenyzőid ezt tegyék.”

„Akkoriban azt éreztem, hogy Mark nem hagyott elég helyet Sebastiannak, aki közeledett hozzá, ugyanakkor ha megnézed, Sebastian bemozdult. Mark is szorította le Sebet, viszont fair módon, egyszerűen Sebastian egy kicsit túl mohó volt.”

„Csapatfőnökként azt akarod, hogy a pilótáid mindig elég helyet hagyjanak egymásnak. Azon a napon szerintem Sebastiannak kicsit türelmesebbnek kellett volna lennie, és ha türelmesebb lett volna, akkor övé lett volna az a pozíció, amit meg akart szerezni.”

Ezután Coulthard a Multi21 történéseiről kérdezte Hornert – mint ismeretes, a 2013-as Maláj Nagydíjon Sebastian Vettelnek és a versenyt vezető Mark Webbernek is azt mondta a csapat, hogy tartsa a pozícióját, Vettel mégis megelőzte Webbert.

„Az óriási különbség Törökország és Malajzia között az volt, hogy utóbbinak óriási volt a felvezetése. A törökországi incidenstől kezdve elkezdett nőni a feszültség Sebastian és Mark között, miközben Sebastian elkezdett világbajnoki címeket nyerni.”

„Aztán eljutottunk a 2012-es bajnokságig, ahol a VB-cím kérdése az utolsó, Brazil Nagydíjig nyitott volt. Sebastian változó körülmények között Mark mögé kvalifikálta magát. Ekkor megkértük Markot, hogy legyen csapatjátékos, támogassa a csapatot, és próbáljuk megnyerni a bajnokságot Sebbel.”

„Aztán Mark leszorította Sebet az 1-es kanyar felé, és Sebastian azt gondolta, hogy túl nagy szabadságot adtunk Marknak. Szóval az érzelmek kezdtek felgyűlni egészen 2012-től 2013-ig, szóval Sebastian friss gumikkal érkezett meg Mark mögé, miközben a Pirellik abban az évben nagyon „törékenyek” voltak.”

„Ráadásul 2013-ban nem tudtunk győzelemmel kezdeni, szerintem Kimi nyerte az első a futamot, aztán ott voltunk Malajziában, és miénk volt az első két pozíció. Akkor azt mondtuk, hogy oké, ne vállaljunk kockázatot, érjünk célba, vigyázzunk a gumikra. A Multi 21 jelentése pedig elég egyszerű volt: maradjon a 2-es autó az 1-es autó előtt.”

„Ezt az instrukciót kapta meg mindkét versenyző, de Sebastian ennek ellenére elkezdett lila szektorokat futni, és pontosan láttam, hogy mi kezd kialakulni a szemeim előtt, mivel mint említettem, a frusztráció kezdett felépülni a két versenyző között a 2012-es szezon vége óta. És az nem volt az opciók között, hogy Sebastian ne próbálja meg megnyerni a versenyt.”

„Tehát megkapták az instrukciókat, amiket én is megerősítettem. De Sebnek tetemes előnye volt a friss gumikon, amelyek sokkal jobban tapadtak, plusz lágyabb keveréken is volt. Tehát a verseny ezen szakaszában nagy előnye volt Markkal szemben. És aztán természetesen megpróbálkozott az előzéssel, emiatt Mark nagyon ideges volt, és én is nagyon ideges voltam emiatt, mert figyelmen kívül hagyta az utasításokat.”

„Az utasításokat azért adtuk ki, mert ha két autó egymás ellen versenyez, akkor könnyen olyan helyzetbe lehet kerülni, mint Törökországban, és ekkor az volt a prioritásunk, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtsük be a csapatnak, szóval ez nagyon frusztráló volt, utána beszéltünk is erről, ahogy a csapat fontosságáról is, de ekkor már látható volt, hogy a kapcsolatuk teljesen megromlott.”

„A verseny utáni megbeszélésen is nagyon intenzívek voltak az érzelmek, de ekkoriban már tényleg nagyon rossz volt Sebastian és Mark kapcsolata. Emlékszem, hogy hiába szereztünk kettős győzelmet, mindenki ki volt akadva – milyen nevetséges már ez! Megvertük Lewis Hamiltont! Emlékszel még ezekre az időkre?”

„Sebastian ideges volt, mivel valószínűleg felismerte, hogy hibát követett el, Mark is ideges volt, a csapat is ideges volt, szóval ez volt a leggondterheltebb kettős győzelmünk a csapat története során!”

