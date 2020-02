Ezek a pilóták csak 1 futamot nyertek: mennyi tehetség...

Johnnie Parson (Kurtis Kraft) – Indy 500 1950

Az F1 korai szakaszában az Indy 500 is világbajnoki futamnak számított. Az 1950-es futamot már idő előtt leintették egy vihar miatt, de a győztes Johnnie Parsonstól nem vettél el a győzelmét, aki már 115 köre vezette a futamot a 138.-ik körben. Az amerikai a futamot követően holtversenyben állt Fangioval és Farinaval a pontversenyben.

Lee Wallard (Kurtis Kraft) – Indy 500 1951

Csak 8 autó érte el a kockás zászlót 1951-ben. Lee Wallardot számtalan technikai hiba hátráltatta, elromlott fék, és a kipufogójának egy darabja is letört. Bár megnyerte a futamot, azt követően egyből kórházba került, mert a felszerelése annyira irritálta a bőrét.

Luigi Fagioli (Ferrari) – Francia Nagydíj 1951

Megnyerni egy futamot egy dolog, de Luigi Fagioli úgy nyert, hogy nem is ő vezetett. Fagiolinak oda kellett adnia az autóját a futam közben a problémákkal hátráltatott Fangionak, aki végül az ő kocsijával nyerte meg a futamot, ezért az 53 éves Fagiolit könyvelték el győztesnek. Fagioli enyhén szólva nem örült a döntésnek, és azonnal elhagyta az F1-et. Mai napig ő a legidősebb „futamgyőztes” az F1-ben.

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo and Luigi Fagioli lead Fotó készítője: Motorsport Images

Piero Taruffi (Ferrari) Svájci Nagydíj 1952

Az olasz első és egyetlen futamát nyerte, miután az élről ki kellett állnia Giuseppe Farinanak technikai problémákkal. Taruffi a Ferrari 500-al majdnem mindenkinek kört adott. Nem rossz egy egyszeres futamgyőztestől.

Troy Ruttman (Kuzma) – Indy 500 1953

Troy Ruttmann lett a legfiatalabb Indy 500 győztes, amikor 22 évesen és 80 naposan győzött Indianapolisban, és ez a rekord a mai napig tart. A legfiatalabb F1 futamgyőztesi címét Fernando Alonso vette el tőle 2003-ban.

Bob Sweikert (Kurtis Kraft) – Indy 500 1955

A tragikus versenyen életét vesztette az előző évi győztes Bill Vukovich. Miután folytatták a versenyt, Bob Sweikert nyert.

Luigi Musso (Ferrari) – Argentín Nagydíj – 1956

Fagioli esete megismétlődött 1956-ban. Fangio ezúttal Musso autójával nyert, így Musso is F1 győztesnek mondhatta magát. Folytatta a pályafutását, de balesetben meghalt az 1958-as Francia Nagydíjon.

Pat Flaherty (Watson) – Indy 500 1956

Ebben az évben aszfaltozták le a pálya ikonikus tégla felületét, Pat Flaherty pedig dominálta a versenyt.

Pat Flaherty Fotó készítője: Indianapolis Motor Speedway

Sam Hanks (Epperly) – Indy 500 1957

13 próbálkozás után nyerte meg Sam Hanks az 1957-es versenyt, győzelme után pedig azonnal bejelentette visszavonulását.

Jimmy Bryan (Epperly) – Indy 500 1958

Ugyanazzal az autóval nyert, mint Sam Hanks, a versenyen egy 7 autót érintő baleset volt, amiben meghalt Pat O’ Connor.

Rodger Ward (Watson) – Indy 500 1959

Új átlagsebesség rekordot állított fel, 218 km/h-val.

Jo Bonnier (BRM) Holland Nagydíj 1959

A Zandvoortban rendezett futamon Stirling Moss kiesése után nyert.

Jim Rathmann (Watson) – Indy 500 1960

Ebben az évben számított bele utoljára az Indy 500 a versenynaptárba. Izgalmas futamként vonult be a történelembe, miután az előző évi bajnokkal Rodger Warddal 29-szer cserélt helyet az élen.

Giancarlo Baghetti, Ferrari 156, leads Dan Gurney, Porsche 718 Fotó készítője: Sutton Images

Giancarlo Baghetti (Ferrari) – Francia Nagydíj 1961

A 27 éves pilótának nem kínálták tálcán az elsőséget. A Porschet vezető Dan Gurney-vel harcolt, majd a célegyenesben a szélárnyékot kihasználva előzte meg a kockás zászló előtt méterekre.

Innes Ireland (Lotus) Amerikai Nagydíj 1961

Innes Ireland egy jó rajttal a harmadik helyre ugrott előre a nyolcadikról indulva. Stirling Moss és Jack Brabham is kiestek előle, de neki is problémái voltak az üzemanyagrendszerével, de 5 másodperc előnnyel nyerni tudott Dan Gurney előtt.

Lorenzo Bandini (Ferrari) Osztrák Nagydíj 1964

Az olasz Jim Clarke előtt nyerte egyetlen nagydíját.

Richie Ginther (Honda) Mexikói Nagydíj 1965

Saját maga első és egyetlen futamgyőzelme mellett a Honda és a Goodyear is ekkor győzött először.

Ludovico Scarfiotti (Ferrari) Olasz Nagydíj 1966

A második helyről rajtolva visszaesett a 7. helyre is, de remek versenyzéssel és a szélárnyékok kihasználásával győzni tudott.

Peter Gethin (BRM) Olasz Nagydíj 1971

Az elképesztően izgalmas és szoros versenyt célfotóval nyerte meg, 0.01 másodperccel végzett Ronnie Peterson előtt, 0.09 másodperccel François Cevert, és 0.18 másodperccel Mike Hailwood előtt.

Lorenzo Bandini, Ferrari 312 Fotó készítője: Motorsport Images

François Cevert (Tyrrell) Amerikai Nagydíj 1971

Watkins Glenben a francia is megnyerte első futamát, de sajnos két évvel később halálos balesetet szenvedett ugyanott.

Jean-Pierre Beltoise (BRM) Monacói Nagydíj 1972

A szakadó esőben a negyedik helyről indulva egy remek rajttal az élen találta magát, és magabiztosan nyerte a futamot. Csak második Jacky Ickxet nem körözte le.

Carlos Pace (Brabham) Brazil Nagydíj 1975

A brazil helyi hős lett, miután megnyerte hazai futamát. 1977-ben halála után róla nevezték el az interlagosi pályát. Repülőbalesetben halt meg.

Carlos Pace, Brabham BT44 Ford Fotó készítője: Motorsport Images

Jochen Mass (Mclaren) Spanyol Nagydíj 1975

A félelmetes Monjuic utcai pályán nyert Barcelonában Jochen Mass, de győzelme hamar feledésbe merült. A 26. körben Rolf Stommelen hátsó szárnya leszakadt, aki kirepült a pályáról, megölve 5 nézőt.

Vittorio Brambilla (March) Osztrák Nagydíj 1975

Niki Lauda volt pole-pozicióban a hazai futamán, de a versenyt késve indították az erős eső miatt. A Ferrari nagyon nehezen bírt az esővel, és megelőzte Laudát James Hunt. Az esélytelenek nyugalmával versenyző Brambilla a 8. helyről rajtolva nemsoká már Laudát is megelőzte, és Hunt mögött a második helyen haladt. Huntnak motorproblémái akadtak, Brambilla pedig átvette a vezetést. A 29. körben leintették a versenyt az eső miatt, Brambilla pedig örömében elengedte a kormányt, hogy ünnepeljen. Az autója felúszott, és a falnak csapódott. Stílusos levezetőkör.

Gunnar Nilsson (Lotus) Belga Nagydíj 1977

Ezen a versenyen is dézsából öntötték az esőt. Mario Andretti és John Watson összeütköztek az élen. A pálya elkezdett száradni, majd Jochen Mass is kiesett Nilsson elől, aki előtt már csak Lauda maradt. Remek versenyzéssel megelőzte az osztrákot, megszerezve első győzelmét. Sajnos az év végén rákot diagnosztizáltak nála, és abba kellett hagynia a versenyzést. 1978 októberében halt meg, nem sokkal jó barátja, Ronnie Peterson temetése után, amin teljesen legyengülve is részt vett.

Jean Alesi, Ferrari 412T2 Fotó készítője: Motorsport Images

Alessandro Nannini (Benetton) Japán Nagydíj 1989

A futam a két McLarenes csapattárs, Alain Prost és Aryton Senna ütközése miatt lett legendás. Nannini látszólag átvette a vezetést, de Senna még így is megelőzte. A brazilt végül kizárták a futamból, így az olasz megszerezte egyetlen győzelmét, a világbajnok pedig Prost lett.

Jean Alesi (Ferrari) Kanadai Nagydíj 1995

Alesi az 5. helyről rajtolt, és feljött a másodikra, a látszólag utolérhetetlen Benettonos Schumacher mögé. Az 57. körben, 12 körrel a vége előtt technikai problémája akadt a németnek, és ki kellet hajtania a bokszba kormányt cserélni. Alesi simán nyerte ezután első és egyetlen futamát. A kanadai közönség olyan lázba jött, hogy többen berohantak a pályára az utolsó körben, ezért a végeredményt az utolsó előtti kör szolgáltatta.

Olivier Panis (Ligier) Monacói Nagydíj 1996

Az F1 történetének egyik legemlékezetesebb futamán egymás után estek ki az esélyesek az esőben. Damon Hillnek motorhibával kellet kiállnia, majd Alesi is kiesett. A francia pilóta a 14. helyről rajtolva lett végül első, és csak 3-man értek be, ami mai napig rekord. Azóta sem nyert francia pilóta az F1-ben.

Jarno Trulli (Renault) Monacói Nagydíj 2004

Az évet végig dominálta Michael Schumacher és a Ferrari, a rivális csapatoknak minden lehetőséget meg kellett ragadniuk. Monacóban Schumacher csak a 4. helyről rajtolt, Trulli a poleból indult és azt győzelemre is váltotta.

Robert Kubica, BMW Sauber F1.08 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Robert Kubica (BMW Sauber) Kanadai Nagydíj 2008

Egy évvel hatalmas balesete után Kubica stílusosan győzelemmel tért vissza. Ebben nagy segítségére volt, hogy a bokszutcában összeütközött Lewis Hamilton és Kimi Raikonnen. Nem csak a lengyel, de a BMW egyetlen győzelme is ekkor született, akik egy évvel később a gazdasági válság miatt kivonultak a sportból.

Heikki Kovalainen (McLaren) Magyar Nagydíj 2008

A McLarenek az első sorból rajtoltak, de Felipe Massa az első kanyarban átvette a vezetést, és azt nem is adta ki kezei közül, amíg 3 körrel a futam vége előtt el nem füstölt a motorja. Lewis Hamilton szintén kiesett defekt miatt, így a győzelem Kovalainen ölébe hullott.Pastor Maldonado (Williams)

Spanyol Nagydíj 2012

Az őrült venezuelai barcelonai győzelme az egyik legemlékezetesebb ezen a listán. Maldonado a második helyet szerezte meg az időmérő, de Hamilton kizárása után megkapta az első rajtkockát. Fernando Alonso megelőzte a rajtnál, de Maldonado a második kerékcserét követően visszaszerezte a vezetést, és mindenki döbbenetére megnyerte a futamot. A Williams azóta se nyert futamot.

