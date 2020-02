A csapatok azt kérik az FIA-tól, figyeljen a csapatváltásokra

A barcelonai téli teszteken ismét a csapatok közti közeli kooperációra hívta fel a figyelmet az, hogy a Racing Point idei autója rendkívül hasonlít a tavalyi Mercedesre, és a csapat nem is tagadta, hogy a W10 inspirálta őket az RP20 tervezésekor.

És bár sokan úgy gondolják, hogy a csapat átlépte a szabályok adta kereteket az idei autóval, a silverstone-i bázisú istálló úgy gondolja, hogy nem vétettek a szabályok ellen, de aggódnak amiatt, hogy más csapatok megteszik ezt az alkalmazottak csapatok közötti áramlásával. Erről a Racing Point technikai igazgatója, Andy Green beszélt.

„Ez eléggé idegesít minket, és továbbra is ez folyik: áramlik az információ a nagycsapat és a kiscsapat között. Ez a szabályok megkerülése. Ezt pedig nem szeretjük.”

Miután az F1 közelről elemezte a Haas modelljét, amikor beléptek a Forma-1-be, a szabályok közé került az is, hogy a csapattagok nem vándorolhatnak gyorsan a csapatok között, és nem szállíthatnak információkat egyik csapattól a másiknak.

De Green a nyilatkozatában arra utal, hogy ezt a szabályt nem tartja be minden csapat, és továbbra is jelen vannak a paddockban a gyors csapatváltások.

„Szerintem ez a téma pár évvel ezelőtt Abu Dhabiban merült föl, amikor az alkalmazottak egyik csapathoz a másikhoz áramlottak – a nagycsapattól a kiscsapathoz, majd vissza a nagycsapathoz. Ez idegesít minket. Mi ezt soha nem csináltuk, és nem is fogjuk csinálni.”

„Számunkra jó megoldást jelent a hardware vásárlása, de ezeknek a száma limitált, tehát nem vehetjük meg az egész autót, és nem mehetünk néhány alkatrész fölé, amit a Mercedestől veszünk. Próbáljuk előnyünkre fordítani ezt a lehetőséget, hogy a lehető legjobban működjön számunkra. De azt nem szeretjük, amikor az emberek próbálják megkerülni a szabályokat.”

„Mindannyian tudjuk, hogy ez valamikor így ment. Azt nem tudjuk, hogy ez még mindig történik-e a Forma-1-ben, ugyanis nem kaptunk egyértelmű választ erre.”

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl arról nyilatkozott, hogy semmi nem utal arra, hogy a Racing Point megszegte volna a szabályokat a designjával, de ő is aggódik amiatt, hogy a csapatok között mozgó alkalmazottak extra erőforrást jelentenek egyes csapatoknak.

„Minden évben világosak a szabályok, ez erre az évre is vonatkozik, és feltételezem, hogy minden, ami itt történik, az szabályos és a szabályok engedélyezik. Tehát nincs értelme panaszkodni ezek miatt.”

„A McLaren számára sokkal fontosabb 2021-re és az azt követő szezonokra nézve két téma, amelyek nagyon fontosak számunkra, hogy versenyképesek legyünk a jövőben, és legyen egy játszótér a csapatok között, viszont biztosra kell mennünk, hogy…”

„Mondjuk úgy, hogy két csapat kooperációja nem lépi át a szabályok adta kereteket, és például a kooperáció miatt nem lesznek extra erőforrásai az egyik csapatnak. Gondolok most például a két csapat között mozgó alkalmazottról, az IP-k átadásáról és a hasonló mozgásokról, ugyanis ezek egyértelműen a szabályokkal ellentétesek, és magabiztos vagyok azt illetően, hogy az FIA és a Forma-1 tudatában van ennek - ez nagyon fontos számunkra.”

„Ugyanis a költségvetési sapka érkezésével biztosra kell mennünk, hogy a korlátozások minden csapat számára ugyanazt a mértékű korlátozást jelenti. Nem számít, hogy együttműködsz-e más csapatokkal – ez rendben is van, és a szabályok bizonyos szempontból engedélyezik is az együttműködést – de a monocoque, az aerodinamika és más területek kapcsán egyértelműen tiltott az együttműködés, és fontos számomra, hogy ezt is be is tartsák.”

„És ezt 2021-től megfelelően szabályozni is fogják. A második fontos téma számunkra, mint független csapat számára, akik nem rendelkeznek saját motorral, az az, hogy ugyanolyan motort kapjanak a partnercsapatok, mint a gyári istállók. Ez a két pont fontos számomra a jövőre nézve.”

