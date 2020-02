Leclerc: Csak tökéletes hétvégékkel lehet legyőzni Hamiltont

A Ferrari igen csalódást keltő teljesítményt nyújtott a barcelonai téli tesztek első hetén, ami után még a csapatfőnök Mattia Binotto is keserűen mondta, hogy nem valószínű, hogy le fogják tudni győzni a Mercedest Ausztráliában.

Az Auto Hebdo első kérdése egyből az volt Leclerchez, hogy le tudja-e győzni Hamiltont, amire Jean Alesi egyből rávágta, hogy „persze”, de Leclerc kicsit realistábban látja a helyzetet.

„Minden ehhez szükséges dolgot meg fogok tenni. A legjobbamat, és még annál is többet fogom nyújtani. Ismerjük már annyira jól a motorsportok világát, hogy tudjuk, ez nem csak a pilótán múlik. Én mindent meg fogok tenni, hogy nehezítsem a dolgát, de ehhez egy jó autóra és egy hibátlanul működő csapatra van szükséged.”

„Lewis remek pilóta, hatalmas tapasztalata van, nagyon ritkán hibázik, és az időmérőn és a versenyen is egyaránt gyors. Nagyon kiegyensúlyozott versenyző, aki mindig arra kényszerít, hogy mindent adj ki magadból.”

„Amikor ilyen riválisaid vannak, csak tanulni tudsz tőlük. Tavaly többször is megmutattuk, hogy amikor mindent tökéletesen csináltunk, akkor elé tudtunk kerülni. Tudjuk, hogy mit kell tennünk – a lehető legjobban dolgozni minden versenyhétvégén.”

Az Auto Hebdo arra volt még kíváncsi, hogy egyszerűbb-e Max Verstappen ellen versenyezni azért, mert régebb óta ismerik egymást az utánpótlás sorozatokból.

„Ez egy teljesen más történet. Hamiltonnal, mint riválissal tavaly találkoztam először. Amikor az Alfa Romeonál voltam, ugyanazon a pályán voltunk, de sosem harcoltam ellene, és más hozzáállásunk volt a futamhoz. Most, hogy a Ferrarival harcolni tudtam ellene, már jobban értem, mire képes.”

„Maxszal már gyerekkorunk óta versenyzünk egymás ellen, és tökéletesen ismerjük egymást, de ez nem könnyíti meg a feladatomat. Lewis és Max eltérő személyiségek, és másmilyen pilóták is, és mindkettőjükhöz hozzá kell szoknod. Persze Verstappen ellen gokartoztam is, de ez most nem segít abban, hogy előtte legyek.”

Utolsó kérdése a francia újságnak az volt, a mostani időszak a legérdekesebb-e a Forma-1-ben.

„Már egy jó ideje nem dolgoztunk a pályán, de mindenki egy célja van: a legjobb autó megépítése. Nem tudni, mit értek el a riválisaink. Érdekes, de nyugtalanító is. Muszáj realistának maradnunk, és emlékezni arra, hogy ez csak teszt. Tavaly az Ausztrál Nagydíj igen kíméletlenül emlékezetett minket erre.”

