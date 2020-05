Verstappen rajthoz áll a Supercars All Stars Eseries versenyén

Max Verstappen már az F1-es bemutatkozása előtt is sokat gyakorolt az otthoni szimulátorában. A holland szerint ez rendkívül jól tartja karban a reflexeit, és egyúttal remek gyakorlás is a különböző versenyekre.

Még több F1 hír: Vettel szándékosan vett vissza Ricciardo ellen 2014-ben?

A karantén ideje alatt rengeteg ideje van arra, hogy ezeken az online versenyeken álljon rajthoz, de azt kizárta, hogy az F1 2019 hivatalos online nagydíjain szerepeljen, mivel egyáltalán nem játszik a Forma-1 játékával.

Ezzel szemben a szimulátoros környezetben rendre ott van, és nemrég az egyik legkevesebb online bajnokságot húzta be, valódi versenyzők ellen. Egyéb más futamokon is indul, és most bejelentésre került, hogy a Supercars All Stars Eseries mezőnyéhez csatlakozik.

Ebben a bajnokságban a neves Supercars széria versenyzői indulnak. A Red Bull-Honda holland sztárja négy versenyen lesz ott, így a virtuális Silverstone-ban, valamint a barcelonai pályán is akcióba lendül. Mindkét pályát nagyon jól ismerheti a valóságból, ami előny számára.

Jamie Whincup, Triple Eight Race Engineering Fotó készítője: Supercars

Verstpapen egy Holden Commodore-val fog versenyezni, ami a 33-as rajszámot kapja meg, és természetesen az F1-es autójáról ismert festést. „Alig várom a versenyt. Ez kihívás lesz, mivel ezzel az autóval nem vezettem sokat szimulátoron, de nagyon jó látni őket a való életben.”

„Mindig akkor versenyzünk Melbourne-ben, amikor ezek az autók is ott vannak, így érdekes lesz látni, hogy milyen az igazi srácok ellen menni. Néhány alkalommal már kipróbáltam az autót az iRacing-ben. Ez egy nagyon trükkös gép, de várom már, hogy a csapattársam, Shane vagy Pastor mellett induljak, ahogyan én hívom őt. Ő igazi top-kategóriát képvisel szimulátorban.”

„Sokat versenyzünk együtt, szóval remélhetőleg jól tudunk majd teljesíteni a Red Bull számára. Szórakoztatónak kell lennie a többi V8-as versenyező ellen.” - mondta Verstappen, akit a kategória is üdvözölt.

A bajnokság fantasztikusnak tartja, hogy egy ilyen kaliberű versenyző csatlakozik hozzájuk, és biztosan benne, hogy Verstappen gyors lesz. A második Eseries forduló magyar idő szerint szerda délelőtt kerül megrendezésre, amit az első futamokhoz hasonlóan élőben fogunk közvetíteni számotokra.

A hu.motorsport.com élőben közvetítette az eseményeket a Supercars Esport-bajnokságának első fordulójáról, amin a teljes igazi mezőnyt vett részt. A harmadik futamon Monzában óriási volt a káosz.