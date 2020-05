A Leclerc által indított jótékonysági F1-es bajnokság már 11 millió forint adomány fölött jár

Az F1-es pilóták is betartják a karantén szabályait, ami egyúttal azt is jelenti számukra, hogy minden eddiginél többet vannak otthon. Ennek természetesen sok előnye, és hátránya is van, de ez most egy olyan helyzet, amit egyszerűen át kell vészelniük, akárcsak a többi embernek.

A versenyzők a folyamatos otthoni edzésgyakorlatok mellett sokat játszanak online. Többek között már Charles Leclerc-nek, a Ferrari monacói versenyzőjének is van hivatalos Twitch-csatornája, amin keresztül az F1 2019 mellett más játékokat is szokott streamelni.

Miután a fiatal versenyzőt sokan figyelik, és a társai is több ezer embert tudnak megmozgatni, adott volt az ötlet, hogy a koronavírus elleni harc részeként rendezzenek egy jótékonysági virtuális F1-es bajnokságot, ami három fordulóból áll.

Az első nagydíj már lezajlott, amiről a hu.motorsport.com is beszámolt. A másodikra kedd este 7 órakor kerül sor, amit szintén élőben fogunk közvetíteni számotokra. A cél, hogy összegyűljön a 100 ezer dollár, amivel sok emberen lehetne segíteni.

Cikkünk megírásának pillanatában több mint 35 500 dollár gyűlt össze, és még mindig van hátra két forduló, így ha ebben az ütemben gyarapodik az összeg, akkor nagyon is reális lehet elérniük a 100 ezer dollárt.

A #RACEFORTHEWORLD névre keresztelt kezdeményezés adományoldalát ezen a linken keresztül találjátok meg, ahol akár Ti is segíthettek.

