Vélemény: Danke, Hockenheim!

Az óriási Mercedes-dominanciával indult szezon felénél már-már biztosak lehetünk abban, hogy ki emelheti magasba az egyéni és a konstruktőri bajnoki trófeát. Ez korántsem jó hír, hiszen még mindössze 11 versenyen vagyunk túl a 21 futamból álló szezonban, a Ferrari, a Red Bull és a többi csapat szurkolói pedig már alighanem lemondtak arról az álmukról, hogy kedvenc csapatuk és annak valamely pilótája lesz a bajnok.

Ugyanakkor vannak olyan versenyek, amelyek teljes mértékben feledtetik velünk a bajnoki pontverseny állását, hogy 2014 óta megállíthatatlan a Mercedes, és azt, hogy Franciaországban milyen versenyt láttunk. Szerencsére az utolsó 3 futam kiválóan sikerült semleges nézői szempontból: Ausztriában 3 körrel a futam vége előtt dőlt el az első helyezés sorsa, Silverstone-ban olyan párharcot láttunk két fiatal titántól, amely miatt torkunkban doboghatott a szívünk, Hockenheim pedig… pont az a típusú verseny volt, amely után hétfőn, bevásárlás közben egy félmosoly kíséretében csóválhatjuk a fejünket, hogy mit is láttunk tegnap: egy olyan futamot, amelyre 5-10 év múlva is emlékezni fogunk.

Pedig sokáig úgy látszott, hogy nem az izgalmas futamok halmaza fog bővülni, ugyanis a két Mercedes volt az élen több mint 20 körön keresztül, azonban a változó körülmények a tapasztaltabb, jobb reputációval rendelkező versenyzőket sem kímélték: kiesett Sergio Perez, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas és Pierre Gasly, míg a technika ördöge nem kegyelmezett Daniel Ricciardónak és Pierre Gaslynak.

Ismét volt esély arra, hogy Nico Hülkenberg dobogót szerez (abszolút semlegesek az érzéseim vele kapcsolatban, de mindenképpen megérdemelne már egy dobogót), hogy Charles Leclerc futamot nyer (hiába a 2 pole, győzelme még nincs, pedig óriási tehetségnek tartom), és hogy Lance Stroll dobogót szerez. És eközben Sebastian Vettel valószínűleg a szezonja legjobb versenyét futotta a 20. helyről indulva, Daniil Kvjat a Toro Rossóval dobogót szerzett a csapatnak 11 év után először, Robert Kubica pedig több mint 8 év után szerzett pontot. Lewis Hamilton a szezonja legrosszabb versenyét futotta, de így is növelte az előnyét a pontversenyben. És ez mind belefért egy versenybe… még most, szerda este is nehéz elhinni.

Természetesen ez egyáltalán nem jelent garanciát arra, hogy a következő versenyek is ilyenek lesznek, vagy legalább ehhez hasonlók. Azonban talán pont ezek a versenyek mutatják meg, hogy miért tartozunk egy olyan csoportba, amely végigül egy Francia Nagydíjat, remélvén, hogy a következő jobb lesz. Az eső garantálná a jó versenyt? Nem tudom, talán. Ez lett volna az utolsó hockenheimi verseny? Nem tudom, talán. Egy dologban viszont biztos vagyok: ha a Magyar Nagydíj csak fele ilyen jó lesz, már akkor is széles mosollyal az arcomon jövök haza a Hungaroringről.

Virutális kör a Codemasters legújabb F1-es játékában, az F1 2019-ben, mely most még különlegesebb számunkra, hiszen a Hungaroringen hajthatunk körbe.