Az élet a Forma-1-ben is a legnagyobb rendező

A 2019-es szezonban már az első versenyek után kondultak a vészharangok, szóba került a verseny hiánya, az elhibázott szabályok, a Pirelli abroncsainak használhatatlansága, a sportágat körbeölelő üzleti felfogás, és ezek mindegyikének eredménye, vagyis hogy a Forma-1 egyre kevésbé vonzó.

Aztán jött az osztrák futam, ahol már nagyobb szeletet követeltek az eredményekből a körülmények, a ritka levegő és a nagy meleg rögtön csavart egyet a megszokott, mondjuk ki, unalmas forgatókönyvön. Persze kellett Max Verstappen ellentmondást nem tűrő teljesítménye is, ahogy a futamot lezáró közjáték is csak emlékezetesebbé tette a csatározást.

A Német Nagydíjon pénteken extrém meleg várta a versenyzőket, akik már előre tudták, hogy a pénteki eredmények maximum a jövőre nézve rendelkeznek tartalommal, vasárnap ugyanis idén először kénytelenek lesznek esős gumikra váltani. A futamon nem voltak extrémek a körülmények, ám már ez is elég volt ahhoz, hogy az év legjobb versenyét láthassuk. A eső elmosta a technikai különbségeket, a Mercedes éppúgy sötétben tapogatózott, mint a többiek, és Helmut Marko arra is rámutatott, hogy Hamiltonékon látszott, hogy elszoktak a szokatlantól, vagyis, hogy küzdeni kelljen.

Ám az, hogy az eső emeli az izgalmat a motorsportban, nem újdonság. Bár az ősidőben az izgalom független volt az időjárástól, már az 1950-es években rendeztek ilyen körülmények között versenyt. Jim Clark 1963-as belgiumi győzelme, vagy három évvel később Jackie Stewart Német Nagydíjon aratott diadala már elképesztő izgalmak között született, és az esőnek köszönhetően a teljesen kiszámíthatatlan futamokat joggal tartják számon a legizgalmasabb versenyek között.

Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 Fotó készítője: Sutton Images

Közben Christian Hornert a Verstappen győzelmével véget ért hétvégi verseny az 1993-as Európa Nagydíjra emlékeztette, amikor Ayrton Senna egy teljesen más kategóriát képviselve letarolta a mezőnyt, első körét minden idők legjobb köreként szokás emlegetni De minden idők legizgalmasabb esős futamai között szerepel a Rush című film által is feldolgozott 1976-os Japán Nagydíj, amelyen Niki Lauda feladta a harcot, így a végül harmadik helyen célba érő James Hunt megelőzte a vb-tabellán, és világbajnok lett.

Hasonló vizes pályás teljesítményre a közelmúltban is volt példa, Lewis Hamilton a 2008-as Brit Nagydíjon találta meg sokkal jobban a ritmust még a közvetlen riválisainál is, és végül az elmúlt 13 év legnagyobb különbségével, 68 másodperces előnnyel végzett Nick Heidfeld előtt. Ugyanebben az évben az Olasz Nagydíj is komoly izgalmakat hozott az esőnek köszönhetően, és Sebastian Vettel kihasználta a körülmények minden előnyét, és a Toro Rossóval is a dobogó legfelső fokán ünnepelhetett.

Ugyanakkor természetesen az esős futamok nemcsak izgalmasak, hanem nagyon veszélyesek is. Egy sor pilóta halt meg az extrém körülmények között, Harry Schell 1960-ban a Brit Nagydíjon vesztette életét, hat évvel később John Taylor az amúgy is veszélyes nürburgringi pályán az első körben ütközött Jacky Ickx-szel, és a balesetben szerzett sérüléseibe néhány héttel később belehalt. Míg legutóbb Jules Bianchi szenvedett először ártalmatlannak vélt körülmények között végzetes balesetet Szuzukában, amely miatt később bevezetésre került a Halo biztonsági rendszer.

Még több F1 hír: Az FIA bevállalta az esős állórajtot, és igazuk lett

A 2014-es Japán Nagydíjon elszenvedett Bianchi-baleset óta az eső által befolyásolt futamok nagy részében, Hamilton volt az "esőmenő". A 2014-es szuzukai verseny után egy évvel a Mercedes brit világbajnoka győzött Silverstone-ban, majd Austinban is vizes körülmények között, utóbbinak harmadik vb-címét köszönhette. 2016-ban Hamilton nyert Monacóban, Silverstone-ban és Interlagosban is, mindhárom versenyen eső nehezítette a körülményeket. Tavalyelőtt Kínában és Szingapúrban is Hamilton nyert, míg a tavalyi hockenheimi esős versenyen is behúzta a győzelmet.

Egészen múlt vasárnapig Hamilton uralta az esős versenyeket, ám Verstappen megszakította a sorozatát, és bizonyította, hogy érett versenyzéssel már a körülmények által sem zavartatva képes akár hibátlan teljesítményre is. A hétvégén jön a Magyar Nagydíj, amely szintén hozott pár izgalmas esős versenyt, és az előrejelzések szerint nem elképzelhetetlen, hogy Verstappen ismét vizes pályán igyekezhet túljárni a teljes mezőny eszén.

Virtuális kör a Codemasters legújabb F1-es játékában, az F1 2019-ben, mely most még különlegesebb számunkra, hiszen a Hungaroringen hajthatunk körbe.