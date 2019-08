Az F1-es versenyzőkeringő: mi lesz 2020-ra

Williams

A mezőny jelenlegi – saját bevallásuk szerint is - leggyengébb csapata. Pilótafronton talán nem is állnak olyan rosszul, bár mind Russellnek, mind Kubicának egy versenyképes autó kellene elsősorban, hogy erejüket rendesen fel lehessen mérni, mindazonáltal az azért elég látványos, hogy a Mercedes fiatal „kölcsönjátékosa” elég komolyan veri lengyel csapattársát, és emiatt már korábban felmerült, hogy akár szezon közben is cserélhetik Kubicát a szabadedzéseken már az F1-be kukucskáló Nicholas Latifire, és ott van még a háttérben a W Seriesben vitézkedő Jamie Chadwick is.

A mostani pontszerzés talán változtathat egy kicsit a dolgokon, azonban a veterán szerződése csak idénre szól, így nem teljesen tiszta, hogy megválnak-e tőle a szezon végén. Russell helye viszont nem kérdéses, roppant stabilan versenyez, és ami talán még fontosabb, hogy alázattal, pontosan tudja, hogy mi a dolga, és egyáltalán nem tűnik leharcoltnak amiatt, hogy másodpercekkel a mezőny mögött kell bandukolnia, míg a Mercedesnél Esteban Ocon még előtte áll a ranglétrán, így visszahívása az anyacsapathoz nem valószínű.

Alfa Romeo

Az Alfa Romeonál egy fokkal egyszerűbb a helyzet talán. A csapat jelenleg inkább a szakmai stábot próbálja erősíteni gőzerővel, elsősorban a Ferrariról lemorzsálódott szakemberekkel, és még így is harcban vannak a pontszerző helyekért, talán a McLarenek mögött jelenleg a legegyenletesebb teljesítményt nyújtják (hogyha nem szól közbe egy rosszul beállított kuplung).

A pilóták között Raikkönen egyértelműen az erősebb, egyáltalán nem érezni úgy rajta, hogy levezetni jött volna ide, és már jelezte, hogy ki szeretné tölteni 2020 végéig szóló szerződését. Csapattársa, Antonio Giovinazzi visszafogottabb teljesítményt nyújt, és bár többnyire alulmarad Raikkönennel szemben, azért messze nem olyan katasztrofális a teljesítménye, mint másoknak a mezőnyben (majd elmondom, kire gondoltam), és nem igazán indokolt a lecserélése, egészen addig, amíg a Ferrari úgy nem dönt, hogy akkor ideje Mick Schumachert behozni a Forma-1-be (mert kétség se férjen hozzá, ott fog kikötni).

Haas

Ó, a Haas. Nekik jelenleg kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy ki az a két versenyző, akik hétről hétre majd kiütik egymást a versenyeken. Mindazonáltal ők az egyik csapat, akiknél komolyan lehet spekulálni, hogy mi lesz jövőre. Elsősorban Grosjean az, aki alatt rezeg a léc (Bár ő ezzel nem annyira ért egyet), de Günther Steiner csapatfőnök szerint egyik pilóta helye sem biztos.

Akiknek az érkezéséről szó volt, az Nico Hülkenberg, akinek a Renault-nál válhat bizonytalanná a helye, illetve a Fittipaldi-dinasztia legújabb üdvöskéje, Pietro Fittipaldi, akinek egyelőre még a szuperlicence sincs meg, viszont több kisebb sorozatot megnyert az utóbbi években – bár idén a DTM Mastersben elég rosszul áll az Audival, de Sergio Perez, és Esteban Ocon érkezését is rebesgetik. Mindenesetre amint a csapat minden szálat kibogoz a nyári szünet végére, többet fogunk tudni, legalábbis Steiner szerint.

Racing Point

A tavaly ilyenkor még Force India néven szereplő csapat az azóta eltelt egy év alatt megjárta a purgatóriumot, de végül hála Lawrence Strollnak, megmenekültek, és meg is tarthatták mindenüket. Mindenüket, kivéve Esteban Ocont, aki inkább a Mercedes harmadik számú versenyzőjeként próbál szerencsét jelenleg is. Szerencsére kézenfekvő megoldás volt leigazolni a még mindig csak 20 éves Lance Strollt a Williamstől.

Egyelőre a csapat körül hatalmas a csend, és ha Sergio Perez nem unta meg a középmezőnyben a csatát – márpedig az hogy még most is itt van, erre utal, bár egyes madarak azt cserélik, hogy Ocon fog visszatérni ide, – akkor nem is nagyon várható mocorgás részükről, a Német Nagydíj alapján pedig, könnyen lehet, hogy még egy komolyabb felzárkózás is kitelik tőlük.

Renault

A Renault egy eléggé hullámzó szezont tudhat magáénak eddig, először nagy elánnal bejelentették, hogy irány az élmezőny, aztán amikor nem jöttek az eredmények, kicsit visszavettek az elvárásokból, egészen Kanadáig, amikor megint úgy tűnt, hogy megindulnak, de ez a lendület sem tartott sokáig – lásd a vasárnapi duplanullát.

A Red Bulltól igazolt Daniel Ricciardo eddig rendszeresen elveri Nico Hülkenberget, bár most hétvégén épp a német volt a jobb. Ez azonban nem akadályozta meg a pletykák elszállását, hogy a német elhagyhatja a sárga-feketéket, azok, akik többet tudnak, a Haasnál ágyaztak meg neki előre, de egyes merészebb feltételezések a Ferrari ülésében látják őt. A német egyelőre cáfolta a híreszteléseket, és meg kell említeni, hogy a távozásáról szóló hírek alapja az volt, hogy Ocon otthagyhatja a Mercedest, amennyiben Bottas szerződését meghosszabbítják, és az ő helyét sokan Hülkenberg távozásával látják biztosítottnak, miközben Ocon csak örül a sok pletykának, mert ez azt jelenti, hogy kelendő a piacon. Azonban közben könnyen lehet, hogy Bottas helye is megingott... de erről majd részletesebben a jövő heti második részben.

