Azcona nyert, Nagy Dani szenzációs módon a negyedik, Michelisz kiesett a második spanyol futamon!

Michelisz Norbert a második helyről indulhatott, míg az első helyről Ma vághatott neki a futamnak. A harmadik helyről Mikel Azcona, míg a negyedikről Nagy Dániel kezdhette a futamot. Tassi Attila a 14. helyről kezdte a viadalt. Michelisz a rajt után feljött az első helyre, de eltalálta az egyik gumibálát, emiatt pedig kénytelen volt a bokszba hajtani.

Az első kör után Coronel is kiesett, míg Nagy Dani feljött a második helyre. A baleset miatt behívták a Safety Car-t a pályára, így a mezőny megnyugodhatott. Nem így tett Nagy Dani, aki a biztonsági autó kivonulása után az első kanyarban bevetődött Ma mellé és egy gyönyörű előzéssel az élre állt.

Nem sokkal később Azcona is elment Ma mellett, így a kínai pilóta rövid idő alatt két pozíciót is vesztett. Dani előnye körülbelül fél másodperc volt Azconához képest, aki remek tempót tudott mutatni a Hyundai volánja mögött. Azcona aztán az ötödik körben meg is előzte Danit és átvette a vezetést, ahogyan Huff is ezzel párhuzamosan megelőzte Ma-t.

Ma hiába indult az élről, a Lynk&Co tempója nagyon gyenge volt a versenyen. A csapat pedig szólt Daninak, hogy engedje el a gyorsabb csapattársát, így Huff vette át a második helyet. Dani próbálta tartani a lépést csapattársával, azonban a hetedik körben Urrutia is megelőze.

A nyolcadik körben aztán jött egy újabb csapatutasítás és Ehrlacher előzte meg Ma-t, hogy Dani nyomába eredhessen. Nagy azonban jó tempót autózott és tudott még gyorsulni, így Ehrlacher sem tudott mit kezdeni a magyarral.

Azcona magabiztosan nyerte meg a futamot, míg a második helyen Huff, a harmadikon Urrutia, a negyediken pedig Nagy Dani ért célba. Tassi Attilát a 14. helyen intették le.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Mikel Azcona 12 - 25 2 Rob Huff 12 0.802 0.802 0.802 20 3 Santiago Urrutia 12 5.633 5.633 4.831 16 4 Daniel Nagy 12 7.868 7.868 2.235 13 5 Yann Ehrlacher 12 8.755 8.755 0.887 11

