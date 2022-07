WTCR: Michelisz az ötödik helyről rajtolhat Portugáliában!

A kvalifikáció első részében Nagy Dániel búcsúzott, ugyanis nem találta meg a tökéletes beállításokat, míg a Q1 vége előtt pár perccel Tassi Attila állt az élre, majd Mikel Azcona tudta csak őt megelőzni. Ennek köszönhetően két magyarral is számolhattunk a második felvonásban.

Tassi Attila aztán a Q2-ben is jól szerepelt, igaz nem tudott bejutni a Q3-ba és a kilencedik helyen végzett, de ez azt jelenti, hogy a holnapi második futamon a második helyről indulhat, ami komoly esélyt jelenthet a számára, hogy jó eredményt érjen el.

A Q3-ba végül Michelisz Norbert mellett Yann Ehlacher, Santiago Urrutia, Ma Csing-Hua és Néstor Girolami jutott be. A legjobb ötben tehát három Lynk&Co, egy Honda, és Norbival egy Hyundai jutott be. A Lynk&Co-k ezen a pályán is legyőzhetetlennek tűntek.

Michelisz kezdte meg elsőként a Q3-at, azonban ideje közel öt tizeddel lassabb volt, mint az élen záró és a pole-t megszerző Santiago Urrutia ideje, így csak az ötödik helyről indulhat holnap. Az uruguayi mellől csapattársa, Yann Ehrlacher vághat neki a futamnak.

Fotó: Michelisz.hu

