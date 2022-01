Utolsó esély, hogy elmondd a véleményed az INDYCAR globális rajongói felmérésében

Az INDYCAR és a Motorsport Network a hónap elején a Nielsen Sports-szal együttműködve elindította a 2022-es felmérést 11 nyelven, hogy mindenhol megismerjék a rajongók véleményét.

A felmérésben a rajongók kedvenc versenyzőire és csapataira vonatkozó kérdések szerepelnek, és - akárcsak a pályán zajló versenyek ádáz természeténél fogva - az IndyCar legnépszerűbb résztvevői között is erős a verseny az első helyért.

Pár nappal a felmérés vége előtt kevesebb mint 3% van az első három csapat között. A versenyzők oldalán a szavazatok mindössze 5%-a fedi az első öt versenyzőt és hét nemzetiség van a legnépszerűbb 10-ben.

Már több mint 130 országból több tízezer rajongó válaszolt, ami rávilágít Észak-Amerika első számú együléses sorozatának erős nemzetközi vonzerejére és szenvedélyes rajongótáborára világszerte.

A felmérés vasárnap este zárul le, és az adatokat a Nielsen Sport fogja elemezni.

Mondja el a véleményét, kattintson ide!

A 2022-es felmérés az első a maga nemében, amely kifejezetten az INDYCAR-ra összpontosít, és célja, hogy összegyűjtse a rajongók véleményét a különböző témák széles skálájáról, a nézési szokásoktól kezdve a sorozat fejlesztésének módjain át a versenyzésen kívüli olyan kérdésekig, mint a környezetvédelem, a sokszínűség és a befogadás.

A jelentés kitér az Esports növekedésére is az INDYCAR-rajongók érdeklődésén belül - a Motorsport Games jelenleg egy új INDYCAR-videojátékot fejleszt, amely 2023-ban kerül piacra.

SJ Luedtke, az IndyCar marketingért felelős alelnöke elmondta: „A szurkolóinkat a legfontosabb partnereinknek tekintjük a sportágunk fejlődésében, és várjuk, hogy meghallgassuk őket ezen a fontos törekvésen keresztül, amelyet a Motorsport Network csapatával együttműködve hajtunk végre.”

A legfontosabb tanulságok bemutatására az NTT INDYCAR SERIES nyitó futamán, a floridai St Petersburg-i Firestone Nagydíjon, február végén kerül sor. Emellett a jelentés digitális példányai világszerte elérhetővé válnak, és a Motorsport Networkön keresztül letölthetők lesznek.

IndyCar and Motorsport Network team up to launch Global Fan Survey

Fotó készítője: Motorsport.com