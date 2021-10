Fontos bejelentést tett az Alpine: két LMDh-autót indítanak 2024-től!

Kedd este bejelentette, az Alpine, hogy 2024-től két LMDh-autóval fognak részt venni a WEC-ben. A Renault-csoporthoz tartozó márka az Oreca vázára fog építeni, a kocsit pedig a Viry-Chatillon-i bázison kifejlesztett Alpine-motor fogja hajtani.

Az Alpine 2013-ban a Signatech segítségével tért vissza a hosszú távú versenyzéshez, azóta pedig az ELMS-ben és az LMP2-ben is sikereket tudtak aratni, háromszor pedig a Le Mans-i 24 óráson is győzni tudtak. Idén Le Mans-ban az LMP1-ben is dobogós helyezést tudtak szerezni.

Az Alpine 2024-től négy évre kötelezte el magát a WEC hiperautó kategóriája mellett, rajtuk kívül pedig az Acura, az Audi, a BMW, a Cadillac és a Porsche is rajthoz fog állni a kategóriában. A bejelentéssel együtt azt is egyértelművé tette az Alpine és a Signatech, hogy továbbra is indulni fognak a WEC-ben, a további terveiket pedig később fogják bejelenteni.

Az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi így nyilatkozott a bejelentés kapcsán:

„Az Alpine Endurance programja a márka elkötelezettségét és ambícióit hangsúlyozza a motorsportban. Azzal, hogy az Alpine a Forma-1-ben és az endurance-ben is rajthoz áll, azon kevés márkák közé csatlakozik, amelyek a motorsport két kulcsfontosságú szakágában is jelen vannak.”

„A technikai és technológiai szinergiák révén a legtöbbet fogjuk kihozni a Forma-1-ből és az endurance-ből, hogy előnyre tegyünk szert a rangos ellenfeleinkkel szemben.”

Pierre Fillon, az ACO elnöke és a Le Mans főnöke pedig ezt mondta:

„Egy újabb neves márka csatlakozott a hiperautó-osztályhoz, az endurance versenyzés új első osztályához. Az elmúlt években nagyon sok bejelentés történt, az Alpine bejelentése pedig kiváló hír a szakágunk számára.”

„A Hypercar-szabályzat sikeres, és örömmel látjuk, hogy ilyen magas színvonalú rajtrács alakul ki” – mondta Fillon.

