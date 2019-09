Zarco úgy érezte, a KTM "kitépte a szívét"

Johann Zarco nagy reményekkel vágott neki a MotoGP 2019-es szezonjának, miután végre gyári csapattól kapott motort. Azonban a KTM-mel hiába próbálta az elmúlt években megszokott szintet produkálni, egyáltalán nem szokta meg az új gépet. A francia sokat kritizálta a motort, és ezáltal a csapatot, amely így is kitartott mellette, még akkor is, amikor maga Zarco kérte két évre kötött szerződésének a megfelezését.

A KTM belement a francia év végi elengedésébe, de Zarco így sem nyugodott meg, és az elmúlt hétvégén élesen kritizálta a KTM-t. Bár csapattársa, Pol Espargaro az idény meglepetését szerezte a második rajthellyel, Zarco szerint semmit sem fejlődött a motor, és neki minden bizalma megszűnt a gyár felé. Emiatt nem is ment el a csapat aragoni tesztjére, ahol már a 2020-as motor tesztelése volt a feladat. Ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, a KTM idény közben adta ki Zarco útját, akinek a helyén Mika Kallio tesztversenyző szerepel a szezon végéig.

Zarco először a Canal+ adónak nyilatkozott a szakítás után. "Kedden tudtam meg. Most a paddockban vagyok, hogy elhozzam pár holmim, de nem maradok a futamig, amilyen gyorsan csak lehet megyek haza. Nagyon furcsa érzés. Tíz éve versenyzem és most azt mondták, hogy 'nem, nem fejezheted be a szezont', még ha én is döntöttem úgy a nyáron, hogy a szezon végén távozom. Megpróbáltam megtartani a lehetőségét annak, hogy visszavághassak, de nem engedték" - mondta Zarco.

"Nem befejezni az évet, olyan, mintha kitépték volna a gyomrom, a szívem, nem is tudom elmondani. Nehéz elfogadni. Sokkolt az eset, de ahogy minden mással is az életben, annyit tehettem, hogy elfogadom és továbblépek" - jelentette ki Zarco, aki tisztában van vele, hogy már szinte lehetetlen versenyzői munkát találnia, de szívesen lenne egy csapat tesztpilótája legalább.

"Van pár lehetőség, de a legfontosabb a számomra a MotoGP Jelenleg jó formában vagyok, hogy a MotoGP-ben is jó legyek, és ezt még most kellene kihasználni. Az ilyesmi egy karriert határozhat meg. A MotoGP-ben szereplek, és mindent elkövetek, hogy a legjobbak között maradhassak. Erről álmodom, szóval most ezt az álmot kergetem" - mondta Zarco, akinek a helyén már az Aragon GP-n is Kallio fog versenyezni.

