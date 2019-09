Újabb kulcspozícióban változtatnak Rossiéknál

A Yamaha nehéz szezont zárt 2018-ban, és ennek eredményeképpen a japánok a tél folyamán komolyabb szervezeti átalakuláson estek át. A csapat története leghosszabb nyeretlenségi szériáján esett át, amely 24 futam után Maverick Viñales Phillip Island-i sikerével zárult le. A legjelentősebb változást Kuji Tsuya projektvezető személye jelentette, akit az ausztriai időmérő után nyilvános bocsánatkérésre kényszerítettek. Őt még az év elején elmozdították a pozíciójából, és helyére Takahiro Sumit nevezték ki.

Amíg a Yamaha meg nem erősíti Tsuyi távozását, a Motorsport.com értesülése szerint a Yamaha vezérigazgatója, Hoiroshi Itou veszi át a távozó vezető kötelezettségeit. Az átalakulás részeként a Yamaha megváltoztatta működési filozófiáját, és most már megfelelő műszaki támogatást nyújt a szatelitcsapatnak is.

Még több hír: Rossi keresi a megoldást, hogy beérje a többi yamahást

A Tech3 csapattal való együttműködés - amelynek tavaly lett vége, miután az istálló a KTM-mel egyezett meg a folytatásról - értelmében a csapat mindig az előző évi motort kapta meg, és sosem részesült a szezon közbeni fejlesztésekből. Most azonban a Yamaha a Petronasban versenyző Franco Morbidellinek a 2019-es motort szánta, míg Fabio Quartararo új erőforrással felszerelt, némileg módosított 2016-os vázzal versenyez.

A Yamaha idén egy győzelemmel büszkélkedhet, Vinales nyert Assenben, ő, Rossi és Quartararo emellett további tíz dobogós helyezést értek el. A Yamaha felkészülésén is változtatott, idén a brnói és a misanói teszteken is futott már a 2020-as motor, míg az elmúlt években nem ezt a gyakorlatot követte az istálló. Közben Valentino Rossi folyamatosan dicsérte is a csapatot, amelynek munkája által sokat fejlődött menet közben a motor.

"Úgy érzem, hogy az elmúlt hetekben több izgalmas próbálkozás történt, mint az elmúlt években" - mondta Rossi, akivel egyetértett csapattársa, Vinales is. "A kommunikáció javult sokat, most már közvetlenül beszélünk, és elmondjuk, mi megy, és mi nem."

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.