Lorenzo nem futamodik meg

A MotoGP idei szezonjának egyik nagy csalódása Jorge Lorenzóé, aki világbajnok versenyzőként igazolt a címvédő istállóhoz, de nem hogy csapattársa, még saját korábbi eredményeit sem tudja hozni. Lorenzo nem az egyetlen aki szenvedett idén a rajtrácson, Johann Zarco hasonlóan járt a KTM-mel, ám a francia a nyáron kérte szerződése megfelezését, majd néhány héttel később a helyzet tarthatatlanná vált, és a sokat panaszkodó francia útját kiadták az osztrákok.

Lorenzo és a Repsol Honda kapcsolata közel sincs ilyen rossz helyzetben, a japánok mindenben segítik az idén súlyos sérülést szenvedett motorost, aki folyamatosan kitartásáról biztosítja a csapatot. Ugyanakkor a négy futamot kihagyó Lorenzo Silverstone-ban nem tagadta, hogy az esés után félelem töltötte el, amikor visszaült a Hondára, míg Misanóban ismét nem tudott versenyképes lenni, fél perccel a győztes után ért célba.

"Ahogy már Misanóban is mondtam, a fejemben a kétéves szerződés kitöltése van csak, de az életben bármi megtörténhet. De most nincs a fejemben a távozás" - jelentette ki már aragoni sajtótájékoztatóján "Az eredmények azonban sötétek."

Aragon pedig amúgy is rossz emlékeket idézhet fel Lorenzóban, aki tavaly az első körben esett itt és meg is sérült, ami miatt hosszabb időt kellett kihagynia, és az önbizalma is megingott. "Négy nagyon fontos sérülésem volt azóta, és a mostan utolsó volt a legrosszabb, de a többi is kemény volt, és befolyásolta az eredményeket" - magyarázza Lorenzo, aki ennek ellenére nem a túlélésre készül. "A túlélést Silverstone jelentette, mert a csigolyatöréseim addigra még nem gyógyultak meg teljesen. Mostanra már igen, de most izomfájdalmaim vannak. Nem telt el sok idő Misanó óta, de a naptár ilyen, és én a legjobbamat akarom nyújtani."

