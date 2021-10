Vinales szerint megvolt a tempója egy dobogóhoz Misanóban

A kilencszeres futamgyőztes eddigi legjobb eredményét érte el, mióta csatlakozott az Apriliához, hiszen Vinales egészen a 19. pozícióból kapaszkodott előre nyolcadiknak. Érzése szerint azonban jóval több volt a futamában.

„Igen, elég kemény, mivel néhány kör alatt kell bizonyos dolgokat megtanulnom. Az első körök szintén nehezek voltak, mert még sosem próbáltam ki ezt a beállítást, és most egyből a futamon kellett vele boldogulnom” – mesélte Vinales az Apriliára való átállásról.

„A potenciálunk azonban még ennél is jobb volt a versenyen, mert jóval gyorsabban is tudtam volna motorozni az első körökben, viszont legalább 10-15 másodpercet buktam, mert a mezőny sűrűjében kellett előzgetnem.”

„Szóval igazából lépésről lépésre haladunk előre, de annak örülök, ahogyan mindez alakul. Az is igaz, hogy Misanóban értük ezt el, ahol sok kört mentünk korábban, de ezzel a többiek is így vannak, szóval mindenki gyors tud itt lenni. Most már még magabiztosabban megyek Portimaóba.”

„Elég biztos vagyok abban, hogy ha most az első vagy második sorból indultunk volna, akkor a végén a legjobb háromban, négyben lehettünk volna.” Amikor az Autosport megkérdezte tőle, hogy pontosan mit akart elérni a beállításokkal, Vinales kifejtette, hogy főként az egyensúlyt kereste.

„Néha komfortosan érzem magam, néha nem. Ez a hétvége is trükkös volt, mert a körülmények folyamatosan változtak, és ilyenkor igazán nehéz előrelépést tenni és fejlődni. Most tehát megváltoztattuk a motor balanszát, a súlyelosztását, és sokkal jobbnak érződött. Emellett viszont a fékezésen is javítanom kell, mert az nagyon eltér a korábbi motorétól.”

