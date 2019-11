Vinales-győzelem Malajziában Marquez és Dovizioso előtt

A MotoGP mezőnye teljesen száraz körülmények között rajtolhatott el, így minden adott volt ahhoz, hogy a versenyzők ádáz csatákat vívjanak egymással. Ez így is volt, már a rajtot követően is, aminek Fabio Quartararo az egyik legnagyobb veszteseként vághatott neki. Az élről indult újonc igencsak visszaesett, akárcsak Crutchlow, míg Miller remekül használta ki a lehetőséget, beleértve a hétvége egyik legnagyobb bukását elszenvedő Marc Marquezt, aki emiatt egy 11. hellyel, valamint testvére Moto2-es címével hangolt a folytatásra.

Miller sokáig nem örülhetett az előkelő helyének, mert megérkezett Vinales, Marquez és Dovizioso is, így hamar a negyedik helyen találta magát Rossi előtt. Ekkor Crutchlow, aki később elesett, már a TOP-10-ben sem volt ott, addig Quartararo csupán a 8. helyen haladt. 14 körrel a leintés előtt Rossi el is ment az ausztrál társa mellett, amivel a Doviziosót vehette célba.

A futamot végül Vinales húzta be. A spanyolnak márt nagyon nagy szüksége volt erre, különösen az ausztrál kudarca után. A Yamaha versenyzője ezelőtt Hollandiában nyert több hónappal ezelőtt. Ez a siker egyúttal azt is jelentette, hogy megállították Marquez nagy menetelését, aki San Marino és Ausztrália között végig nyert. Ez lehetett volna sorozatban a 6. győzelme, de most be kellett érnie egy második hellyel.

A dobogó harmadik fokát Dovizioso húzta be. Az olasz nagy csatát vívott a rekorder honfitársával, de Rossi a lehetőségei és próbálkozásai ellenére nem járt sikerrel, és Mir majdnem elvette a negyedik helyét. Zarco is egy jó versenyt mehetett volna a privát Hondával, ám Rins hibázott, ami miatt a társa elesett. A Suzuki versenyzője az incidensért büntetést is kapott.

A legjobb 10-ben végzett még Morbidelli, Quartararo, Miller, Petrucci, valamint Mir, aki tönkretette a remekelő Zarco versenyét. Zarco és Crutchlow mellett Iannone búcsúzott, míg Lorenzo 14. lett a gyári Hondával Kallio előtt és A. Espargaro mögött.